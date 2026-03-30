Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η El Pais μεταδίδει ότι η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αμερικανοΐσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν.

Εκτός από το ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων στη Ρότα (Cádiz) και στο Μορόν ντε λα Φροντέρα (Σεβίλλη) από μαχητικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη ανεφοδιασμού που συμμετέχουν στην επίθεση, επιπλέον δεν επιτρέπει τη χρήση του εναερίου χώρου της σε αμερικανικά αεροσκάφη που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, σύμφωνα με επιβεβαίωση στρατιωτικών πηγών, μεταδίδει η El Pais.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι αυτό το ανέφερε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, την περασμένη Τετάρτη στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου. «Αρνηθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των βάσεων της Ρότα και του Μορόν για αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Όλα τα σχέδια πτήσεων που προβλέπουν ενέργειες σχετικές με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί. Όλα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των αεροσκαφών ανεφοδιασμού», ανέφερε.

Παράλληλα, η Ισπανία εξετάζει και τον περιορισμό παροχής διευκολύνσεων σε πλοία που συμμετέχουν στην στρατιωτική επιχείρηση.