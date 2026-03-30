Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν
Η El Pais μεταδίδει ότι η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αμερικανοΐσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν.
Εκτός από το ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων στη Ρότα (Cádiz) και στο Μορόν ντε λα Φροντέρα (Σεβίλλη) από μαχητικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη ανεφοδιασμού που συμμετέχουν στην επίθεση, επιπλέον δεν επιτρέπει τη χρήση του εναερίου χώρου της σε αμερικανικά αεροσκάφη που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, σύμφωνα με επιβεβαίωση στρατιωτικών πηγών, μεταδίδει η El Pais.
🇪🇸 Spain has closed its airspace to U.S. military aircraft involved in strikes on Iran.
Washington had explored deploying B-52 and B-1 bombers to Morón air base, but dropped the plan after consulting with Madrid.
Spain says it will not support what it calls a “unilateral” war.… pic.twitter.com/Ld4FDCJPEw
— Europa.com (@europa) March 30, 2026
Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι αυτό το ανέφερε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, την περασμένη Τετάρτη στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου. «Αρνηθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των βάσεων της Ρότα και του Μορόν για αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Όλα τα σχέδια πτήσεων που προβλέπουν ενέργειες σχετικές με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί. Όλα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των αεροσκαφών ανεφοδιασμού», ανέφερε.
Παράλληλα, η Ισπανία εξετάζει και τον περιορισμό παροχής διευκολύνσεων σε πλοία που συμμετέχουν στην στρατιωτική επιχείρηση.
Spain closes airspace to US planes involved in Iran war, El País says. More details: https://t.co/xCG3pTU316
— Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) March 30, 2026
