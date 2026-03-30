Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ
Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια έχουν πληγεί στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και ανάμεσα σε αυτά 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας.
Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από εκατό χιλιάδες πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, διασώστης κρατάει παιδικό παιχνίδι και υπερηχογράφημα που εντόπισε στα συντρίμμια σπιτιού, δείγμα ότι οι αμερικανοϊσραηλινές βόμβες πρόλαβαν τον ερχομό ενός παιδιού, εξολοθρεύοντας τη μητέρα του).
600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας επίσης χτυπήθηκαν ως χθες στις 08:00 στους βομβαρδισμούς ΗΠΑ – Ισραήλ
Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κάπου 40.000 κτίρια – κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών –, ανέφερε χθες μέσω X ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας.
Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς ως χθες στις 08:00.
آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا
The latest figures on damage caused by the airstrikes on Iran – Sunday, March 29, 2026
+یکشنبه | ۹ فروردین ماه | ۱۴۰۵ pic.twitter.com/Z4JtEr8LuA
— جمعیت هلالاحمر ایران (@Iranian_RCS) March 29, 2026
Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.
Τα θύματα του πολέμου
Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δεν έδωσε επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων του πολέμου.
Με βάση δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.900 άνθρωποι, εκ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά.
Κατά την ίδια πηγή, πάνω από 24.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
- Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ
- Γάζα: 9 νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ – «Κοριτσάκι» ανάμεσα στους σκοτωμένους
- Λίβανος: Κυανόκρανος σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος – Ενα ακόμη μέλος της UNIFIL σε κρίσιμη κατάσταση
- Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
- Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
- 3 άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία, ανάμεσά τους 13χρονος, και ένας στη νοτιοανατολική Ρωσία
- Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Σχέδιο για Αγιο Φως κανονικά το Πάσχα
