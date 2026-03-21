Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν το Σάββατο ότι έθεσαν στο στόχαστρο ισραηλινό μαχητικό F-16, που πετούσε πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς επλήγη στις 03:45 στο κέντρο του Ιράν», ανέφεραν στον ιστότοπό τους «Sepah News» οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του αεροπλάνου.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο αεροσκάφος». Προς το παρόν, πάντως, δεν είναι σαφές αν οι ιρανικές και οι ισραηλινές δηλώσεις αναφέρονται στο ίδιο συμβάν.

Εντείνει τις επιθέσεις το Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης εικόνα που δείχνει καπνό στον ουρανό, λέγοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος τέθηκε στο στόχαστρο, χωρίς να διευκρινίζουν ούτε το είδος του αεροσκάφους ούτε αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν μερικές ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-35 «επλήγη και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό πάνω από το κεντρικό Ιράν».

Την Πέμπτη, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ένα αμερικανικό F-35 «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αφού επλήγη από ιρανικά πυρά».