Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν
- Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
- Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
- Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
- Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν το Σάββατο ότι έθεσαν στο στόχαστρο ισραηλινό μαχητικό F-16, που πετούσε πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας.
«Εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς επλήγη στις 03:45 στο κέντρο του Ιράν», ανέφεραν στον ιστότοπό τους «Sepah News» οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του αεροπλάνου.
Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο αεροσκάφος». Προς το παρόν, πάντως, δεν είναι σαφές αν οι ιρανικές και οι ισραηλινές δηλώσεις αναφέρονται στο ίδιο συμβάν.
Εντείνει τις επιθέσεις το Ιράν
Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης εικόνα που δείχνει καπνό στον ουρανό, λέγοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος τέθηκε στο στόχαστρο, χωρίς να διευκρινίζουν ούτε το είδος του αεροσκάφους ούτε αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν μερικές ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-35 «επλήγη και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό πάνω από το κεντρικό Ιράν».
Την Πέμπτη, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ένα αμερικανικό F-35 «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αφού επλήγη από ιρανικά πυρά».
- Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
- Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
- Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
- Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
- Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
- Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του
- Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
- Η ευημερία των νέων υποχωρεί και τα social media φαίνεται να ευθύνονται για αυτό
