Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία
Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής
Φλέγεται για 23η μέρα η Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά το πλήγμα των ΗΠΑ – Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις που τραυμάτισαν δεκάδες άτομα στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα (όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας), και Αράντ.
Ο Τραμπ απείλησε ότι θα «εξαφανίσει» τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με πλήγματα εναντίον υποδομών της περιοχής.
Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, με αναφορές για εκρήξεις στα ανατολικά της πόλης. Η Σαουδική Αραβία κήρυξε αρκετούς υπαλλήλους της ιρανικής πρεσβείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού ακόλουθου, ως persona non grata, διατάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο.
