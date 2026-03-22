Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 08:43

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

LiveblogΠαρασκευή Τσιβόλα
Upd:22.03.2026, 09:38
Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Φλέγεται για 23η μέρα η Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά το πλήγμα των ΗΠΑ – Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.  Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις που τραυμάτισαν δεκάδες άτομα στις ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα (όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας), και Αράντ.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα «εξαφανίσει» τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με πλήγματα εναντίον υποδομών της περιοχής.

Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, με αναφορές για εκρήξεις στα ανατολικά της πόλης. Η Σαουδική Αραβία κήρυξε αρκετούς υπαλλήλους της ιρανικής πρεσβείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού ακόλουθου, ως persona non grata, διατάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο.

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
48 ώρες 22.03.26

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε Υπουργούς, Βουλευτές, Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Κρατικούς Αξιωματούχους που αποτέλεσαν στόχους παράνομης παρακολούθησης

Σύνταξη
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σύνταξη
Planet Travel 22.03.26

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ελλάδα 22.03.26

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Μάρθα Καϊτανίδη
Ελλάδα 22.03.26

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μίνα Μουστάκα
Το περιμένατε; 22.03.26

Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara

Ο σχεδιαστής John Galliano, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

