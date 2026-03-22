Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τον πόλεμο στο Ιράν

Νέα δημοσκόπηση από το CBS News και το YouGov διαπιστώνει αυξανόμενη αντίθεση στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς τα δύο τρίτα των Αμερικανών τον βλέπουν ως πόλεμο επιλογής και όχι ως ανάγκης.

Το 60% αποδοκιμάζει τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, από 56% νωρίτερα τον Μάρτιο, και ένα αυξανόμενο ποσοστό (68%, από 62% νωρίτερα τον Μάρτιο) λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Σχεδόν έξι στους 10 (57%) λένε επίσης ότι ο πόλεμος πηγαίνει άσχημα για τις ΗΠΑ, ενώ μόνο το 43% λέει ότι πηγαίνει καλά.

Συνολικά, το 66% λέει ότι θα περιέγραφε τον πόλεμο ως πόλεμο επιλογής, ενώ το 34% λέει ότι είναι πόλεμος ανάγκης. Οι Δημοκρατικοί (92%) και οι ανεξάρτητοι (73%) το βλέπουν σε γενικές γραμμές ως σύγκρουση επιλογής, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι το βλέπουν ως επί το πλείστον ως πόλεμο ανάγκης (67%), με μια σημαντική μειοψηφία να λέει ότι είναι πόλεμος επιλογής (33%).

Οι Αμερικανοί σχεδόν καθολικά συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να «τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό». Το 92% πιστεύει έτσι, ενώ το 80% θεωρεί σημαντικό να «διασφαλιστεί ότι ο λαός του Ιράν είναι ασφαλής και ελεύθερος», το 73% να «σταματηθούν οριστικά τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν» και το 68% να «σταματηθεί το Ιράν από το να απειλεί άλλες χώρες».

Το κοινό διχάζεται, ωστόσο, ως προς το αν είναι σημαντικό να «αλλάξουν οι ηγέτες του Ιράν σε φιλοαμερικανούς» (το 49% λέει ότι είναι, το 51% ότι δεν είναι) και ως προς το αν είναι αποδεκτό να τερματιστεί η σύγκρουση με την τρέχουσα ηγεσία και το καθεστώς του Ιράν να βρίσκονται ακόμα στην εξουσία (το 47% λέει ότι είναι αποδεκτό, το 53% ότι δεν είναι).

Η δημοσκόπηση των CBS News/YouGov διεξήχθη διαδικτυακά από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου σε ένα τυχαίο εθνικό δείγμα 3.335 ενηλίκων. Τα αποτελέσματα για το πλήρες δείγμα έχουν περιθώριο σφάλματος δειγματοληψίας συν ή πλην 2,1 ποσοστιαίων μονάδων.