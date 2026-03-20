Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί, σκοτώθηκε σε κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορά των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή.

Η δολοφονία έγινε λίγα λεπτά αφότου εξέδωσε μια προειδοποίηση αμφισβητώντας τις αξιώσεις του αμερικανικού ναυτικού στον Κόλπο.

Ο Ναϊνί «έγινε μάρτυρας από την εγκληματική και δειλή τρομοκρατική επίθεση της αμερικανο-σιωνιστικής πλευράς τα ξημερώματα της Παρασκευής, τελευταίας ημέρας του ιερού μήνα του Ραμαζανιού», ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε δήλωση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο θάνατος του Ναϊνί ακολουθεί μια πρόσφατη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός του πρέπει να στοχεύει ιρανούς ηγέτες αμέσως μόλις τους εντοπίσει, χωρίς περαιτέρω έγκριση.

Αυτό έρχεται μετά τη δολοφονία του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, και του γιου του από ισραηλινές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες.

In a video shared on Iran’s official broadcaster, Ali Mohammad Naini, spokesperson for the Iranian Revolutionary Guard Corps, stated that Iran is «fully prepared» at the current level of activity to engage in a «high intensity six-month war». pic.twitter.com/ND1xzEHY54 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 8, 2026

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί;

Ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί γεννήθηκε το 1957 στο Κασάν του Ιράν.

Ήταν υποστράτηγος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και υπηρετούσε ως επίσημος εκπρόσωπος της οργάνωσης από το 2024 υπό τον διοικητή Χοσεΐν Σαλάμι.

Ήταν επίσης καθηγητής κοινωνικών επιστημών και μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιμάμ Χοσεΐν.

Εκτός από τη στρατιωτική του θέση, ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί υπόκειτο σε διεθνείς κυρώσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις εναντίον του μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.

Ο θάνατος του Ναϊνί υποδηλώνει ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξακολουθούν να περιλαμβάνουν ηγετικά μέλη του ιρανικού κράτους.

Την ίδια στιγμή δημιουργείται ένα κενό στην επικοινωνία σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η Τεχεράνη χρειάζεται να διατηρήσει το ηθικό του πληθυσμού και να ελέγξει το αφήγημα του πολέμου, ενώ δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος θα τον αντικαταστήσει.