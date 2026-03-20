Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα στο Ιράν

Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη
Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in
Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλη την νύχτα στην Τεχεράνη ενώ το Ιράν ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Περσική Πρωτοχρονιά.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ζητά 200 δισ. δολάρια από το αμερικανικό Κογκρέσο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Ιράν, που σύμφωνα με τον Πιτ Χέγκσεθ «δεν έχει χρονοδιάγραμμα».
Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι εάν στοχευθούν ξανά ενεργειακές του εγκαταστάσεις δεν θα δείξει καμία αυτοσυγκράτηση. Μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ εκφράζονται φόβοι για διατάραξη του εφοδιασμού στην Ευρώπη και την Ασία ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 180 δολάρια το βαρέλι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου.
Τουλάχιστον 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να υπερβαίνει τους 1.444 ανθρώπους. Καταστροφική είναι η κατάσταση στον Λίβανο όπου από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 118 παιδιών.
