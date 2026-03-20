Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Πολλαπλές είναι οι πηγές στα αμερικανικά ΜΜΕ, που αναφέρουν ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή. Μεταφέρει τουλάχιστον 2.200 πεζοναύτες και ναύτες (2.500 σύμφωνα με άλλες πληροφορίες). Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται έτοιμος να καταλάβει το νησί Χαργκ.

Το πολεμικό πλοίο Boxer, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες (NBC και Reuters) απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι το USS Boxer, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Marie που επιβαίνει σε αυτό, αναχώρησε από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 The US warship Boxer at least 2,200 Marines on board, sailed from San Diego earlier than expected towards the Middle East — NBC from a source pic.twitter.com/T5pYLNMlDD — Mega Geopolitics (@MegaGeopolitics) March 20, 2026



Επίσης, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν κατέστησαν σαφές ποια ακριβώς είναι η αποστολή τους, την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν μαίνεται και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Τι είναι το Καργκ

Το κοραλλιογενές νησί, μόλις διπλάσιο σε έκταση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου είναι στρατηγικής σημασίας για το Ιράν. Το Χαργκ είναι ο τερματικός σταθμός εξαγωγής για το 90% των αποστολών πετρελαίου του Ιράν και έχει τη δυνατότητα φόρτωσης περίπου επτά εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το νησί μπορεί να χειριστεί έως και 10 υπερδεξαμενόπλοια ταυτόχρονα, καθώς τα νερά του είναι αρκετά βαθιά ώστε να επιτρέπουν τον ελλιμενισμό τάνκερ που είναι πολύ μεγάλα για να προσεγγίσουν τα ρηχά παράκτια ύδατα του ηπειρωτικού Ιράν.

Πριν από τον πόλεμο, το νησί χειριζόταν το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν ημερησίως, με το μεγαλύτερο μέρος τους να πηγαίνει στην Κίνα.

Η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί Χαργκ θα ήταν μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να στερήσει από το Ιράν τα έσοδα από το πετρέλαιο και να το αναγκάσει να παραδοθεί.

Ωστόσο, μια επιχείρηση αυτού του είδους, θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ επικίνδυνα για τις ΗΠΑ, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα θα είναι πολύ εκτεθειμένα σε επίθεση στο νησί.

«Εξετάζουν την κατάληψή του»

Στο σχέδιο των ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί Χαργκ αναφέρεται και ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Αυτές οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι η κίνηση αυτή θα έχει ως στόχο να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Και μάλιστα την ώρα που οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αρνούνται να στείλουν στρατεύματα για να το άνοιγμα των Στενών, όσο οι συγκρούσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή και απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο μικρό αυτό νησί, αλλά δεν προχώρησαν σε πλήγμα στις πετρελαϊκές του υποδομές.

Σε μερικές εβδομάδες…

Μιλώντας στο SkyNews o στρατιωτικός αναλυτής καθηγητής Μάικλ Κλαρκ δήλωσε ότι μια αμερικανική εισβολή στο νησί Χαργκ «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες» λόγω των περιορισμένων μέσων για την άμυνά του.

Και σημείωσε ότι «εάν οι Αμερικανοί το κατείχαν, θα μπορούσαν να διακόψουν την αποθήκευση και στην πραγματικότητα να καταστήσουν αδύνατο για το Ιράν να αντλήσει πετρέλαιο στο νησί. Και τότε τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά σοβαρά για το Ιράν».

Ο καθηγητής Μάικλ Κλαρκ είπε ότι θα ήταν πολύ «ωφέλιμο» για τις ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό του το νησί Χαργκ, παρά να το βομβαρδίσουν. Διότι, όπως εξήγησε, το νησί «είναι μια κάνουλα (πετρελαίου) που θα μπορούσαν να ανοίγουν και να κλείνουν». Ενώ ένα πλήγμα στις πετρελαϊκές υποδομές του Καργκ πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Σοβαρή πρόκληση

Το νησί θεωρείται εδώ και καιρό ως το κύριο τρωτό σημείο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση από την Τεχεράνη σε περίπτωση επίθεσης.

Όπως εξηγεί ο Πέτρας Κατίνας, ερευνητής ενέργειας στο Royal United Services Institute στη Βρετανία, το Χαργκ είναι κρίσιμο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και του στρατού του Ιράν. Εάν το Ιράν χάσει τον έλεγχο του νησιού, θα είναι δύσκολο για τη χώρα να λειτουργήσει.

Η κατάληψή του θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επειδή το νησί είναι «ο κύριος κόμβος» της οικονομίας του.

Ωστόσο, αν οι ΗΠΑ μπουν στον πειρασμό να καταλάβουν το νησί Χαργκ, οι ειδικοί λένε ότι αυτό σχεδόν σίγουρα θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Και το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι αν πειραχτούν οι ενεργειακές υποδομές του, η αντίδραση και τα αντίποινα δεν θα έχουν προηγούμενο.