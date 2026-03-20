newspaper
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 20:50

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Spotlight

Πολλαπλές είναι οι πηγές στα αμερικανικά ΜΜΕ, που αναφέρουν ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή. Μεταφέρει τουλάχιστον 2.200 πεζοναύτες και ναύτες (2.500 σύμφωνα με άλλες πληροφορίες). Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται έτοιμος να καταλάβει το νησί Χαργκ.

Το πολεμικό πλοίο Boxer, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες (NBC και Reuters) απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι το USS Boxer, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Marie που επιβαίνει σε αυτό, αναχώρησε από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.


Επίσης, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν κατέστησαν σαφές ποια ακριβώς είναι η αποστολή τους, την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν μαίνεται και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Τι είναι το Καργκ

Το κοραλλιογενές νησί, μόλις διπλάσιο σε έκταση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου είναι στρατηγικής σημασίας για το Ιράν. Το Χαργκ είναι ο τερματικός σταθμός εξαγωγής για το 90% των αποστολών πετρελαίου του Ιράν και έχει τη δυνατότητα φόρτωσης περίπου επτά εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το νησί μπορεί να χειριστεί έως και 10 υπερδεξαμενόπλοια ταυτόχρονα, καθώς τα νερά του είναι αρκετά βαθιά ώστε να επιτρέπουν τον ελλιμενισμό τάνκερ που είναι πολύ μεγάλα για να προσεγγίσουν τα ρηχά παράκτια ύδατα του ηπειρωτικού Ιράν.

Το νησί Χαργκ

Πριν από τον πόλεμο, το νησί χειριζόταν το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν ημερησίως, με το μεγαλύτερο μέρος τους να πηγαίνει στην Κίνα.

Η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί Χαργκ θα ήταν μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να στερήσει από το Ιράν τα έσοδα από το πετρέλαιο και να το αναγκάσει να παραδοθεί.

Ωστόσο, μια επιχείρηση αυτού του είδους, θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ επικίνδυνα για τις ΗΠΑ, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα θα είναι πολύ εκτεθειμένα σε επίθεση στο νησί.

«Εξετάζουν την κατάληψή του»

Στο σχέδιο των ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί Χαργκ αναφέρεται και ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Αυτές οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι η κίνηση αυτή θα έχει ως στόχο να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Και μάλιστα την ώρα που οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αρνούνται να στείλουν στρατεύματα για να το άνοιγμα των Στενών, όσο οι συγκρούσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή και απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο μικρό αυτό νησί, αλλά δεν προχώρησαν σε πλήγμα στις πετρελαϊκές του υποδομές.

Σε μερικές εβδομάδες…

Μιλώντας στο SkyNews o στρατιωτικός αναλυτής καθηγητής Μάικλ Κλαρκ δήλωσε ότι μια αμερικανική εισβολή στο νησί Χαργκ «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες» λόγω των περιορισμένων μέσων για την άμυνά του.

Και σημείωσε ότι «εάν οι Αμερικανοί το κατείχαν, θα μπορούσαν να διακόψουν την αποθήκευση και στην πραγματικότητα να καταστήσουν αδύνατο για το Ιράν να αντλήσει πετρέλαιο στο νησί. Και τότε τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά σοβαρά για το Ιράν».

Ο καθηγητής Μάικλ Κλαρκ είπε ότι θα ήταν πολύ «ωφέλιμο» για τις ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό του το νησί Χαργκ, παρά να το βομβαρδίσουν. Διότι, όπως εξήγησε, το νησί «είναι μια κάνουλα (πετρελαίου) που θα μπορούσαν να ανοίγουν και να κλείνουν». Ενώ ένα πλήγμα στις πετρελαϊκές υποδομές του Καργκ πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Σοβαρή πρόκληση

Το νησί θεωρείται εδώ και καιρό ως το κύριο τρωτό σημείο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση από την Τεχεράνη σε περίπτωση επίθεσης.

Όπως εξηγεί ο Πέτρας Κατίνας, ερευνητής ενέργειας στο Royal United Services Institute στη Βρετανία, το Χαργκ είναι κρίσιμο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και του στρατού του Ιράν. Εάν το Ιράν χάσει τον έλεγχο του νησιού, θα είναι δύσκολο για τη χώρα να λειτουργήσει.

Η κατάληψή του θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επειδή το νησί είναι «ο κύριος κόμβος» της οικονομίας του.

Ωστόσο, αν οι ΗΠΑ μπουν στον πειρασμό να καταλάβουν το νησί Χαργκ, οι ειδικοί λένε ότι αυτό σχεδόν σίγουρα θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Και το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι αν πειραχτούν οι ενεργειακές υποδομές του, η αντίδραση και τα αντίποινα δεν θα έχουν προηγούμενο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Κόσμος
Βρετανία: Παραχωρεί βάσεις στις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων

Βρετανία: Παραχωρεί βάσεις στις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Σύνταξη
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

Σύνταξη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

Σύνταξη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Σύνταξη
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Σύνταξη
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σύνταξη
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

Σύνταξη
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Σύνταξη
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αρχοντία Κάτσουρα
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο