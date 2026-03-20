Με το αδιέξοδο που έχει φέρει ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, η διοίκηση Τραμπ φαίνεται να προσανατολίζεται στην επικίνδυνη αποστολή κατάληψης του νησιού Χαργκ.

Επικαλούμενο τέσσερις πηγές, το Axios αναφέρει ότι η διοίκηση Τραμπ εξετάζει στα σοβαρά το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να διαπραγματευτεί με τους δικούς της όρους με το καθεστώς του Ιράν.

Μία τέτοια επιχείρηση θα προϋπέθετε την επιστράτευση χερσαίων δυνάμεων με αξιωματούχους να λένε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποστολή επιπλέον πεζοναυτών στην περιοχή από τις τρεις διαφορετικές μονάδες Πεζοναυτών που βρίσκονται καθ’ οδόν.

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ.

Ο Υποναύαρχος (Ε.Α.) Μαρκ Μοντγκόμερι δήλωσε στο Axios ότι μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει τα αμερικανικά στρατεύματα σε έναν περιττό βαθμό κινδύνου, δεδομένου του αβέβαιου θετικού αποτελέσματος.

«Αν καταλάβουμε το νησί Χαργκ, θα κλείσουν τη βρύση στην άλλη άκρη. Δεν είναι ότι ελέγχουμε την παραγωγή πετρελαίου τους», είπε.

Ο Μοντγκόμερι δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό μετά από περίπου δύο εβδομάδες επιθέσεων με στόχο την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν, οι ΗΠΑ να στείλουν αντιτορπιλικά και αεροσκάφη στο στενό για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια, εξαλείφοντας την ανάγκη για εισβολή.

Την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ.

Η επίθεση ήταν μια «βολή στην πλώρη» για να πειστούν οι Ιρανοί να ανοίξουν ξανά το στενό, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αλλά ήταν επίσης ένα προπαρασκευαστικό βήμα για την υποβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο νησί και την προετοιμασία των βάσεων για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση.

«Μπορούμε να καταργήσουμε το νησί όποτε θέλουμε. Το αποκαλώ το μικρό νησί που κάθεται εκεί τόσο εντελώς απροστάτευτο. Έχουμε αφαιρέσει τα πάντα εκτός από τους σωλήνες. Αφήσαμε τους σωλήνες επειδή η ανακατασκευή τους θα χρειαζόταν χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι «δεν πρόκειται να αναπτύξει στρατεύματα πουθενά», αν και πρόσθεσε: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Τρεις πηγές ανέφεραν ότι η κατάληψη του νησιού από χερσαία στρατεύματα εξετάζεται σοβαρά.

Μια άλλη επιλογή είναι να επιβληθεί ναυτικός αποκλεισμός και να αποτραπεί η πρόσβαση των δεξαμενόπλοιων στο νησί.

Μία πηγή ανέφερε ότι είχαν ζητηθεί ακόμη και συμβουλές από δικηγόρους του Πενταγώνου για να παράσχουν απόψεις σχετικά με τη νομιμότητα τέτοιων πιθανών κινήσεων.

Εκτός από την εκστρατευτική δύναμη πεζοναυτών των 2.500 ατόμων που θα φτάσει εντός ημερών, δύο ακόμη μονάδες παρόμοιου μεγέθους κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο συζητούν περαιτέρω ενισχύσεις πέραν αυτού, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Το Newsmax και το Reuters ανέφεραν πρώτα τα σχέδια ενίσχυσης.

Μία πηγή προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλές πιθανές επιχειρήσεις για τους Πεζοναύτες πέρα ​​από το νησί Χαργκ, όπως η εκκένωση του προσωπικού από τις πρεσβείες στην περιοχή, εάν είναι απαραίτητο.