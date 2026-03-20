Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 22:12

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι αποκλείει κάθε «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν, καθώς συμπληρώνονται αύριο Σάββατο τρεις εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ ο Τραμπ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

«Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξαπολύονται πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να προσφέρει γρηγορότερα τη βοήθειά του.

Οι ΗΠΑ στένουν κι άλλα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα σήμερα, τα αμερικανικά ΜΜΕ μετάδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα στείλει στη Μέση Ανατολή επιπλέον στρατεύματα, που θα ανήκουν στο σώμα των Πεζοναυτών, κάτι που θα μπορούσε να προμηνύει μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, έπειτα από τρεις εβδομάδες πολέμου.

Αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που, σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, απ’ όπου προέρχεται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Χορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ενδέχεται να ανατεθεί στους Πεζοναύτες.

Η Wall Street Journal γράφει πως η Ουάσιγκτον θα στείλει στην περιοχή 2.200 έως 2.500 πεζοναύτες, από την Καλιφόρνια, ικανούς να διεξάγουν αμφίβιες επιχειρήσεις.

Το CNN, βασιζόμενο επίσης σε μη κατονομαζόμενες στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε πως χιλιάδες πεζοναύτες και μέλη του πολεμικού ναυτικού θα αναπτυχθούν στο σημείο.

Το σώμα των πεζοναυτών, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες του Τύπου, είπε απλά πως οι εν λόγω μονάδες «αναπτύχθηκαν στη θάλασσα».

Τα αμερικανικά ΜΜΕ είχαν ήδη ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα μια άλλη ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή τριών πολεμικών πλοίων και 2.500 πεζοναυτών, που βρίσκονταν στην Ιαπωνία.

Την ίδια ώρα, η Άννα Κέλι, μία εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Η αξιωματούχος απάντησε σε ένα άρθρο του Axios, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει τη νήσο, την ώρα που αμερικανικά ΜΜΕ ανακοινώνουν την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών επιπλέον στη Μέση Ανατολή.

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Φορτωμένα πετρέλαιο 20.03.26

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
ΗΠΑ 20.03.26

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Αβάνα 20.03.26

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

