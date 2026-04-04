Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Φωτιά σε διερχόμενο όχημα εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αθηνών.

Συγκεκριμένα το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο.

Καθυστερήσεις

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Λόγω του συμβάντος έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στην περιοχή και σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα όπως φαίνεται και στον χάρτη.