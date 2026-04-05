Οδηγός παρέσυρε 15 άτομα σε παρέλαση στη Λουιζιάνα

Δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν, μερικά εκ των οποίων σοβαρά, το Σάββατο, όταν ένα όχημα χτύπησε πολλούς πεζούς κατά τη διάρκεια παρέλασης στην επαρχία της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Επαρχίας Ιμπέρια.

Ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό «δεν φαίνεται να αποτελεί σκόπιμη πράξη», δήλωσε η Ρεμπέκα Μελανκόν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του σερίφη, που μίλησε στο CNN.

Ο οδηγός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως 57χρονος άνδρας από το Jeanerette, παρουσίαζε σημάδια αλλοίωσης των αισθήσεων, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία σε δήλωσή της. Το γραφείο του σερίφη κάλεσε την πολιτειακή αστυνομία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του συμβάντος γύρω στις 2:30 μ.μ., σύμφωνα με τη δήλωση.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στη φυλακή της Iberia Parish με τις κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια πρώτου βαθμού, απρόσεκτης οδήγησης και μεταφοράς ανοιχτού δοχείου αλκοόλ, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ακυρώθηκε μεγάλο μέρος του φεστιβάλ στη Λουιζιάνα, λόγω του ατυχήματος

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ του Νέου Έτους του Λάος στη Λουιζιάνα δήλωσαν ότι «λυπούνται βαθιά για την είδηση του συμβάντος κοντά στον χώρο του φεστιβάλ». Το φεστιβάλ — το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ στις πόλεις Broussard και New Iberia της Λουιζιάνα — ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει περαιτέρω πληροφορίες από τις αρχές.

«Όλα τα μέσα ασφαλείας έχουν μεταφερθεί στον τόπο του συμβάντος και, λόγω των περιστάσεων, δεν διαθέτουμε προς το παρόν προσωπικό ασφαλείας», ανέφερε η ανακοίνωση. Τα μουσικά προγράμματα του φεστιβάλ για το βράδυ του Σαββάτου έχουν ακυρωθεί, αλλά τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 9 μ.μ.

13 hospitalized after a driver hit the Lao New Year parade in New Iberia. Multiple victims were seriously injured, two were airlifted. https://t.co/CCp7AxTRpn — IredcapI (@IredcapI) April 5, 2026

Ανάλογα με το αν θα αποκατασταθούν οι δυνάμεις ασφαλείας για την Κυριακή, το φεστιβάλ θα συνεχιστεί, αλλά θα περιλαμβάνει μόνο θρησκευτικές τελετές και καταστήματα, σύμφωνα με τη δήλωση.

«Προσευχόμαστε για τα θύματα και τις οικογένειές τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ.