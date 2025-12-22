Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ, στην Ολλανδία, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Βίντεο που τραβήχτηκε από έναν κάτοικο της περιοχής έδειξε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τον κυκλικό κόμβο

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

Η αρχική έρευνα έδειξε ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα, και η 56χρονη γυναίκα που οδηγούσε το όχημα τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση.

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

Παρακολουθούσαν μια εκδήλωση

Οι τραυματίες ήταν μεταξύ του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι πάνω και γύρω από τον κυκλικό κόμβο και κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε στην AD ο φωτογράφος Armin de Breij, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος. «Το αυτοκίνητο φαίνεται να προήλθε από έναν παράδρομο και διέσχισε διαγώνια τον κυκλικό κόμβο μέσα από το πλήθος, χτύπησε σε έναν φράχτη και κατέληξε σε ένα χωράφι», πρόσθεσε.