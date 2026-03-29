Βρετανία: Επτά σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ντέρμπι – Μια σύλληψη

Επτά άνθρωποι «τραυματίστηκαν σοβαρά» στη Βρετανία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς του βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι, στην κεντρική Αγγλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Οι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αντιθέτως με τις εικασίες στο διαδίκτυο, κανένας δεν πέθανε», σημείωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν λίγο μετά το συμβάν έναν άνδρα ινδικής καταγωγής, στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου εξήντα χιλιομέτρων βόρεια του Μπέρμινγχαμ, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που πιστεύεται ότι εμπλεκόταν στο περιστατικό λίγο μετά το συμβάν και συνέλαβαν τον οδηγό, έναν άνδρα γύρω στα 30, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.

«Αν και γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που προκαλεί ανησυχίες, θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι δεν πιστεύουμε πως εξακολουθεί να υφίσταται δημόσιος κίνδυνος», σημείωσε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από όποιον διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της. Επίσης διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε «προκαταρκτικό» στάδιο και δεν έδωσε στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο όσον αφορά τα κίνητρα της ενέργειας αυτής ούτε όσον αφορά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια.

Το αυτοκίνητο, ένα μαύρο Suzuki Swift, έπεσε πάνω στους πεζούς γύρω στις 21:30 τοπική ώρα χθες, Σάββατο, το βράδυ.

Οι επτά άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Royal Derby Hospital και στο Queen’s Medical Centre, ιατρικό κέντρο που βρίσκεται στη γειτονική πόλη Νότινγχαμ, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η βουλευτής του Βορείου Ντέρμπι Κάθριν Άτκινσον δήλωσε “βαθιά συγκλονισμένη”, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ακολουθήστε τις συστάσεις της αστυνομίας και αποφύγετε τον τομέα. Όποιος διαθέτει πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει (με την αστυνομία) το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.