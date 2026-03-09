ΗΠΑ: Φάρσα μαθητών σε σπίτι καθηγητή κατέληξε σε τραγωδία -18χρονος σκότωσε με το αυτοκίνητό του εκπαιδευτικό
Το σπίτι του καθηγητή στις ΗΠΑ είχε γίνει στόχος της ίδιας φάρσας και το 2023
Τραγική κατάληξη είχε η φάρσα που έκαναν μαθητές στις ΗΠΑ στο σπίτι εκπαιδευτικού στην πόλη Γκέινσβιλ στη Τζόρτζια.
Τραγική κατάληξη είχε η φάρσα μαθητών σε σπίτι καθηγητή στις ΗΠΑ
Η φάρσα που είχε στόχο το σπίτι του 40χρονου καθηγητή Τζέισον Χιούζ ήθελε τους μαθητές να καλύψουν με χαρτί υγείας τον κήπο. Η φάρσα επαναλαμβανόταν και τα προηγούμενα χρόνια ως άτυπος διαγωνισμός μεταξύ μαθητών της πρώτης και της τελευταίας τάξης του σχολείου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο καθηγητής βγήκε από το σπίτι του για να αντιμετωπίσει τους έφηβους φαρσέρ, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο με τον 18χρονο, Τζέιντεν Γουάλας να τον παρασύρει με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.
Οι «κανόνες» της φάρσας ήθελαν τα σπίτια των εκπαιδευτικών να αξίζουν δύο πόντους ενώ οι συμμετέχοντες θα έχαναν πόντους αν «πιανόταν» από τον δάσκαλο — κάτι που πιθανώς εξηγεί πώς ο Χιούζ παρσύρθηκε από τον 18χρονο Γουάλας.
Μετά το δυστύχημα, ο Γουάλας συνελήφθη αντιμετωπίζει κατηγορίες μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, απερίσκεπτη οδήγηση, παράνομη είσοδος σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας ενώ αρκετοί από τους φίλους του συνελήφθησαν με ελαφρύτερες κατηγορίες. Αν ο Γουάλας καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως 15 έτη.
Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε σελίδα στο Instagram αφιερωμένη στους «πολέμους» των μαθητών έδειχνε το εξωτερικό του σπιτιού του Χιούζ καλυμμένο με χαρτί υγείας τον Μάρτιο του 2023.
Οι κανόνες που αναγράφονταν στην ίδια σελίδα έδειχναν ότι η φάρσα έπρεπε να παραμείνει σε επίπεδο διασκέδασης. «Όχι αυγά… όχι μπογιά… όχι όπλα», ανέφερε η σελίδα ως μέρος των «κανόνων».
Σημειώνεται, δε, ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την έκκληση της σχολικής επιτροπής προς τους τελειόφοιτους και τους juniors να τερματίσουν την παράδοση του πολέμου φάρσας, επειδή οι μαθητές το είχαν παρακάνει τα προηγούμενα χρόνια.
