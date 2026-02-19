newspaper
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 16:05

ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τύχη βουνό είχαν μια μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν καθώς έβγαιναν από το νηπιαγωγείο μια μεθυσμένη οδηγός έπεσε με σφοδρότητα επάνω τους, με αποτέλεσμα να τους παρασύρει και να τους τραυματίσει – ευτυχώς ελαφρά.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή, με τη μητέρα να κρατάει τους δυο γιους της και να καταφέρνει να τους τραβήξει λίγο τελευταία στιγμή, προτού το αυτοκίνητο εισβάλει στην είσοδο και χτυπήσει τον έναν γιο της στο πόδι.

Η 68χρονη κατηγορείται για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, της επίθεσης με αυτοκίνητο και της έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο

YouTube thumbnail

Η μητέρα και το μεγαλύτερο παιδί της έπεσαν στο έδαφος, με τη γυναίκα να τραυματίζεται σε πλάτη και αυχένα και τον γιο της να την γλιτώνει με ελαφρά τραύματα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, απ’ όπου αγρότερα πήραν εξιτήριο.

ΗΠΑ: Η στιγμή που σοκάρει

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από τη Bloom Academy στο Freehold Township. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σχολείου που έφερε στο φως το News12, φαίνεται μια γυναίκα και δύο παιδιά να βγαίνουν από το σχολείο.

Λίγο δευτερόλεπτα μετά, ένα SUV αυτοκίνητο προσκρούει σε δοκό του διαδρόμου πρόσβασης παρασύροντας την οικογένεια.

Η αστυνομία του Freehold συνέλαβε την οδηγό, που ταυτοποιήθηκε ως η 68χρονη Angela Arrigo από το Manalapan και η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του τροχαίου.

Εις βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό επήρεια, πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τράπεζες
CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

Business
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα

Το ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας
Νοσοκομείο Νίκαιας 19.02.26

ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης
Δηλώσεις Τσουκαλά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «αποτυχημένο» και «τοξικό», ωστόσο έκανε λόγο για «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα» τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σύνταξη
Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»
«Μαμά» 19.02.26

Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αναγκάζουν τους πάντες να αναρωτητηθούν: Πόσο αθώα ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

