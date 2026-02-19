Τύχη βουνό είχαν μια μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν καθώς έβγαιναν από το νηπιαγωγείο μια μεθυσμένη οδηγός έπεσε με σφοδρότητα επάνω τους, με αποτέλεσμα να τους παρασύρει και να τους τραυματίσει – ευτυχώς ελαφρά.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή, με τη μητέρα να κρατάει τους δυο γιους της και να καταφέρνει να τους τραβήξει λίγο τελευταία στιγμή, προτού το αυτοκίνητο εισβάλει στην είσοδο και χτυπήσει τον έναν γιο της στο πόδι.

Η 68χρονη κατηγορείται για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, της επίθεσης με αυτοκίνητο και της έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο

Η μητέρα και το μεγαλύτερο παιδί της έπεσαν στο έδαφος, με τη γυναίκα να τραυματίζεται σε πλάτη και αυχένα και τον γιο της να την γλιτώνει με ελαφρά τραύματα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, απ’ όπου αγρότερα πήραν εξιτήριο.

ΗΠΑ: Η στιγμή που σοκάρει

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από τη Bloom Academy στο Freehold Township. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σχολείου που έφερε στο φως το News12, φαίνεται μια γυναίκα και δύο παιδιά να βγαίνουν από το σχολείο.

Λίγο δευτερόλεπτα μετά, ένα SUV αυτοκίνητο προσκρούει σε δοκό του διαδρόμου πρόσβασης παρασύροντας την οικογένεια.

Η αστυνομία του Freehold συνέλαβε την οδηγό, που ταυτοποιήθηκε ως η 68χρονη Angela Arrigo από το Manalapan και η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του τροχαίου.

Εις βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό επήρεια, πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.