Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και τραυμάτισε γονείς με παιδιά, με την πορεία του να διακόπτεται πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Το αδιανόητο συμβάν συνέβη λίγο μετά που χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα των μαθητών, με τον οδηγό, μετά από τρελή πορεία, να συγκρούεται με αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που παραλάμβαναν τα παιδιά, σύμφωνα με ς πληροφορίες του ertnews.gr.

Ο οδηγός ήταν πολύ μεθυσμένος, καθώς όπως έδειξε το αλκοτέστ είχε ξεπεράσει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον δύο ενήλικες καθώς και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και μάλιστα δεν συνεργαζόταν αρχικά με τις αρχές.

Το αλκοοτέστ που του έκαναν οι αστυνομικοί ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, καθώς στην πρώτη μέτρηση υπερέβει το 0.90 mg/l, ενώ στη δεύτερη κατέγραψε 0.70, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές (το όριο για την αλκοολομέτρηση από εκπνοή είναι 0.25mg/l).

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ενώ το πρωί της Παρασκευής θα περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας με την αυτόφωρη διαδικασία, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει για παρόμοια παραπτώματα στο παρελθόν. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων του αφαίρεσαν το δίπλωμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το πρόστιμο που του βεβαίωσαν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.