Ένας μεθυσμένος οδηγός στο Καλίνινγκραντ έπεσε πάνω σε έντεκα αυτοκίνητα και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τον κόσμο να καταλήγει να τον κυνηγάει με χιονόμπαλες, για να τον σταματήσει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ιστότοπος Nexta φαίνεται το πολυτελές όχημα να ακολουθεί μια τρελή πορεία στον χιονισμένο δρόμο πριν ακινητοποιηθεί.

Όπως φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου οδηγούσε εντός κατοικημένης περιοχής και με ιδιαίτερα μεγάλη απροσεξία ο μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνες μανούβρες και προσέκρουε στο ένα σταθμευμένο όχημα μετά το άλλο.

GTA from Kaliningrad: a drunk driver on a Mustang crashed 11 cars in front of their owners

The alcoholic broke into the courtyard of a multi-storey building and started ramming parked cars. Dazed owners gave chase and with the help of snowballs managed to stop the car.

The… pic.twitter.com/loCCr5VInj

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025