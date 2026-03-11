Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα μετά από πρόσκρουση οχήματος σε πύλη στον Λευκό Οίκο το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία και την αστυνομία της Ουάσιγκτον.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και ανακρίνεται, δήλωσε ο Άντονι Γκουγκλιέλμι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Σε δήλωσή του στο CBS News, ανέφερε ότι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας «ερευνούσαν ένα ύποπτο όχημα».

«Διάφορες είσοδοι και δρόμοι έχουν κλείσει προσωρινά, καθώς οι ομάδες διεξάγουν έρευνα», δήλωσε ο Γκουγκλιέλμι. «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση από τους αξιωματικούς αργότερα σήμερα το πρωί».

Δεν υπάρχουν τραυματίες

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες σε σχέση με τη σύγκρουση, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ουάσιγκτον, η οποία βοηθά τη Μυστική Υπηρεσία στην έρευνά της.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι το ατύχημα σάρχουνέβη σε ένα τμήμα της διασταύρωσης των οδών Connecticut και H.

Οι δρόμοι βόρεια του Λευκού Οίκου έκλεισαν με αστυνομικά αυτοκίνητα, αξιωματικούς της Μυστικής Υπηρεσίας, αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και μέλη της Εθνικής Φρουράς να έχουν παραταχθεί στο σημείο.