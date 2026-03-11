ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Συναγερμός στις ΗΠΑ καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου - Συνελήφθη ο οδηγός
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα μετά από πρόσκρουση οχήματος σε πύλη στον Λευκό Οίκο το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία και την αστυνομία της Ουάσιγκτον.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και ανακρίνεται, δήλωσε ο Άντονι Γκουγκλιέλμι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Σε δήλωσή του στο CBS News, ανέφερε ότι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας «ερευνούσαν ένα ύποπτο όχημα».
«Διάφορες είσοδοι και δρόμοι έχουν κλείσει προσωρινά, καθώς οι ομάδες διεξάγουν έρευνα», δήλωσε ο Γκουγκλιέλμι. «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση από τους αξιωματικούς αργότερα σήμερα το πρωί».
🚨BREAKING: A CAR JUST RAMMED INTO THE WHITE HOUSE GATE
Crazy stuff going on in this country. 🤪pic.twitter.com/Nh7OU6CJpn
— 💕 Brittany Belle 💕 (@BrittanyinTexas) March 11, 2026
Δεν υπάρχουν τραυματίες
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες σε σχέση με τη σύγκρουση, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ουάσιγκτον, η οποία βοηθά τη Μυστική Υπηρεσία στην έρευνά της.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι το ατύχημα σάρχουνέβη σε ένα τμήμα της διασταύρωσης των οδών Connecticut και H.
Οι δρόμοι βόρεια του Λευκού Οίκου έκλεισαν με αστυνομικά αυτοκίνητα, αξιωματικούς της Μυστικής Υπηρεσίας, αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και μέλη της Εθνικής Φρουράς να έχουν παραταχθεί στο σημείο.
- Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
- ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με την Μπέτις – Μέσα ο Τσιριβέγια
- Ουγγαρία: Διατηρεί το προβάδισμά της η αντιπολίτευση έναντι του Όρμπαν ένα μήνα πριν από τις εκλογές
- Χρυσό σουαρέ, μόνο για γυναίκες: Μετά το φιάσκο με το Netflix, η Μέγκαν χρεώνει 1700 λίρες για selfie και manifestation – Η νέα Γκουίνεθ;
- Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
- Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις