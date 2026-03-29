Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας σκόρπισε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους ανθρώπους της μουσικής να την αποχαιρετούν όπως της άξιζε: πάνω στη σκηνή.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση διέκοψαν τις εμφανίσεις τους για να τιμήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη διασκέδαση σε σιωπή, μνήμη και σεβασμό για μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

«Η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας»

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να αποχαιρετήσουν από σκηνής τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Με λίγα λόγια και εμφανή συγκίνηση, οι δύο καλλιτέχνες τίμησαν τη μεγάλη ερμηνεύτρια, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική παρουσία και τη σημασία της στο ελληνικό τραγούδι.

«Θα είναι εδώ η Μαρινέλλα πάντα μέσα από τα τραγούδια που θα τραγουδάμε και μέσα από τις εικόνες που μας έχει δώσει»

«Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Εμείς αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα απόψε. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ, κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ του Σαββάτου στη σκηνή.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας σχολίασε: «Είχε πει όμως: ‘Αντώνη’, η Μαρινέλλα, ‘να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου’. Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας…».

«Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί θα είναι εδώ η Μαρινέλλα πάντα μέσα από τα τραγούδια που θα τραγουδάμε και μέσα από τις εικόνες που μας έχει δώσει», συμπλήρωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Το «αντίο» της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση διέκοψε και αυτή το πρόγραμμά της το βράδυ του Σαββάτου για να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα, εκφράζοντας τη συγκίνησή της και καλώντας το κοινό να αφιερώσει λίγα λεπτά στη μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Με λόγια απλά και ανθρώπινα, μίλησε για τον θαυμασμό που ένιωθε από μικρή, αλλά και για το αποτύπωμα που άφησε ως καλλιτέχνιδα και προσωπικότητα.

«Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα»

«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

«Όλοι τη χειροκροτήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… ‘μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι’. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα», συμπλήρωσε.

«Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε.

»Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε. Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν, ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», κατέληξε.