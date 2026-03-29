Το ελληνικό πεντάγραμμο αποχαιρετά τη θρυλική Μαρινέλλα
Fizz 29 Μαρτίου 2026, 11:50

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Spotlight

Όλο και μεγαλώνει το κύμα αποχαιρετισμού για τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, καθώς διαρκώς προστίθενται φωνές καλλιτεχνών και ανθρώπων του χώρου που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί της ή επηρεάστηκαν από το έργο της. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και προσωπικές αναμνήσεις, το ελληνικό τραγούδι υποκλίνεται σε μια σπουδαία παρουσία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του.

Μάριος Φραγκούλης

Ο Μάριος Φραγκούλης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με κοινές τους φωτογραφίες από τη συνεργασία τους. Με λόγια γεμάτα αγάπη και βαθιά εκτίμηση, μίλησε για μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και αγγίζει συνολικά τον πολιτισμό.

«Είναι μια τεράστια απώλεια για όλους μας στην Ελλάδα… Μια τόσο σπουδαία φωνή μια τόση μεγάλη καρδιά, μια μοναδική προσωπικότητα που χάραξε τις καρδιές μας για πάντα και άφησε το σημάδι της μέσα στην ψυχή μας. Μια φωνή που ερχόταν από έναν άλλο κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν που εμείς καταλαβαίνουμε και μπορούμε να εξηγήσουμε ακαδημαϊκά…

»Δεν είναι μια φωνή Ωδείου, είναι μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό, ένα Θείο δώρο, μια φωνή που ένωσε όλους τους κόσμους, όλο τον λαό με το μοναδικό ερμηνευτικό μέταλλο της φωνής της, με τα δικά της ηχοχρώματα. Κράτησε στους ώμους της πολλές γενιές και πολλές θα κρατήσει ακόμα. Καλό ταξίδι μητέρα όλων μας, εσύ υπέροχή μας Φίλη και τόσο ζεστή καρδιά. Είσαι μέσα μας και πάντα θα είσαι η δυνατή φωνή που θα μας καθοδηγεί…», έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης.

Πέγκυ Ζήνα

Με μια βαθιά προσωπική και φορτισμένη ανάρτηση, η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, μιλώντας όχι μόνο για την τεράστια καλλιτέχνιδα, αλλά για τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα της σαν καθοδηγητική μορφή.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σπάνια φωνή της Μαρινέλλας, την οποία περιέγραψε ως «θείο δώρο» που δεν ανήκε σε κανόνες και τεχνικές, αλλά σε κάτι βαθύτερο και ανεξήγητο.

«Δεν ξέχασε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι ψυχή μου… Μα για να μην το σβήσει το φως σου ανεβαίνοντας του είπε να μη βγει… Γιατί είσαι το μεγαλύτερο και το πιο λαμπερό αστέρι του που τον δόξαζες πάντα για το δώρο που σου χάρισε… την τεράστια φωνή σου που τη σεβάστηκες όσο κανείς και τη μοίρασες για πάντα σε όλους μας… Αυτή που χίλιες φορές θα σε ανασταίνει…

»Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός, που με μάλωνες κι  όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω και που μετά απ τα λόγια σου ξαναβρήκα τη φωνή μου. Πόσα Σ ΑΓΑΠΩ να σου πω γι αυτό που ήσουν…

»Μάνα για όλους μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη αγάπη και συμβουλές, μια γυναίκα που σήκωσες απ την καρέκλα την τραγουδίστρια και την έκανες ισάξια με τον τραγουδιστή, που έφερες στην Ελλάδα πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες παρουσιάζοντας φαντασμαγορικές παραστάσεις, που μετέτρεψες τα καρφιά στον τοίχο για τα ρούχα των συναδέλφων σου σε καμαρίνια και τα μπουζούκια σε music hall… λούζοντάς τα με το φως σου.

»Με αυτή τη φωτογραφία είσαι ήδη στον ουρανό… Εσύ που ήσουν πάνω απ τα τραγούδια σου, μετά το μεγάλο σου φινάλε εκεί που σου άξιζε στο Ηρώδειο, για να μην πληγώσεις απότομα τους ανθρώπους σου άργησες να φύγεις να ξεκουραστεί η ψυχή σου…κι αυτό απ την απέραντη αγάπη σου το έκανες για να τους δώσεις χρόνο… ξεκουράσου αστέρι μου…θα μου λείψεις σε λατρεύω σ ευχαριστώ για όλα», έγραψε η Πέγκυ Ζήνα.

Aντώνης Ρέμος

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα.

Μέσα από ένα story στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, όπου εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, αποτυπώνοντας τη ζεστή σχέση που είχαν αναπτύξει με τα χρόνια. Στο σύντομο αλλά βαθιά προσωπικό μήνυμά του, επέλεξε να εκφράσει την αγάπη του με λόγια που συμπυκνώνουν τη σχέση τους:

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως, ψυχή μου».

Έλενα Παπαρίζου

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στη δική της πορεία αλλά και στο ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Σε ανάρτησή της, δεν μίλησε μόνο για μια σπουδαία φωνή, αλλά για μια δασκάλα και πηγή έμπνευσης, μια παρουσία που –όπως τονίζει– άγγιξε βαθιά τις καρδιές όσων τη γνώρισαν ή τη θαύμασαν. Θυμήθηκε τη συγκίνηση που ένιωθε κάθε φορά που την παρακολουθούσε επί σκηνής, αλλά και την ξεχωριστή εμπειρία να βρεθεί δίπλα της, τραγουδώντας μαζί της.

«Θα μας λείψεις βαθιά… Για μένα δεν ήσουν απλώς μια σπουδαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ήσουν δασκάλα, έμπνευση, μια ψυχή που άγγιξε καρδιές. Είχα την τεράστια χαρά και τιμή να σε απολαύσω πολλές φορές ως θεατής, να νιώσω τη δύναμη και το συναίσθημά σου σε κάθε νότα…

»Και ακόμη μεγαλύτερη ευλογία για μένα, να σταθώ δίπλα σου και να τραγουδήσουμε μαζί, για τον κόσμο, για τη μουσική, για όσα δεν λέγονται με λόγια. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… Γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρινέλλα της καρδιάς μας».

Νάνα Μούσχουρη

Με μια ανάρτηση γεμάτη νοσταλγία και τρυφερότητα, η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το κοινό τους παρελθόν.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ανέτρεξε στη δεκαετία του ’70, δημοσιεύοντας απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri», όπου τον Μάιο του 1971 είχαν ερμηνεύσει μαζί το «Μινόρε της Αυγής».

«Μαρινέλλα μου. Δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Με απέραντο θαυμασμό. Νάνα», γράφει.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για τη γνωριμία τους.

Σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη βαριά σκιά της απώλειας, σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να βρει κανείς λόγια για μια τόσο εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού.

«Μια σπουδαία, καθηλωτική ερμηνεύτρια. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μια καλλιτέχνης γεμάτη πάθος, που ενέπνεε αγάπη και σεβασμό. Μια γυναίκα που εξέπεμπε φως, ομορφιά και λάμψη. Ένας άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, δύναμη και γενναιοδωρία.

»Τι να πρωτοπεί κανείς για τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη δύσκολη τούτη ώρα του αποχαιρετισμού;

»Νιώθω ευγνωμοσύνη που τη γνώρισα και κρατώ στην καρδιά μου όλες τις στιγμές που είχα την τιμή να τη συναντήσω, με τελευταία εκείνη την ξεχωριστή μουσική βραδιά πριν από ενάμιση χρόνο στο Ηρώδειο, στην εκδήλωση μνήμης για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Αντίο αγαπημένη μου Μαρινέλλα, το αποτύπωμά σου θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο…», έγραψε.

Χρήστος Μάστορας

Το δικό του μήνυμα για τη Μαρινέλλα έστειλε και ο Χρήστος Μάστορας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φωνή της, αλλά και στον ρόλο της ως μορφή που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της.

«Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη.

»Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας», έγραψε στην ανάρτησή του.

Γλυκερία

Η Γλυκερία αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με λόγια βαθιάς συγκίνησης, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού.

«Ένα αντίο… Στη γυναίκα που άνοιξε δρόμους, την πρωτοπόρο, τη μεγάλη τραγουδίστρια που μας έκανε να ονειρευόμαστε. Μια καλλιτέχνιδα τελειομανής, με πάθος και αφοσίωση σε κάθε της ερμηνεία.

»Η πορεία της, από τη σπουδαία συνεργασία της με τον Καζαντζίδη μέχρι τα μοναδικά της σεγόντα και τις μεγάλες ερμηνείες άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μαρινέλλα μου σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου και για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε στη σκηνή. Από σένα πήραμε όλοι κάτι — από το ταλέντο, την εμπειρία, την αλήθεια.

»Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως σου θα μας οδηγεί πάντα. Σ αγαπώ!», έγραψε.

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
Fizz 27.03.26

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της - Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι λέει ο αλγόριθμος για Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29.03.26

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Σύνταξη
Μουντιάλ χωρίς brands
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Euroleague 29.03.26

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Σύνταξη
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Σύνταξη
Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια
Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Νατάσα Σινιώρη
Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση – Τους περιμένουμε
Κόσμος 29.03.26 Upd: 11:41

Ιράν: Ο Τραμπ μιλά δημόσια για διαπραγματεύσεις ενώ ετοιμάζει στα κρυφά χερσαία επίθεση - Θα τους βάλουμε φωτιά

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

