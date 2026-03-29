Όλο και μεγαλώνει το κύμα αποχαιρετισμού για τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, καθώς διαρκώς προστίθενται φωνές καλλιτεχνών και ανθρώπων του χώρου που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί της ή επηρεάστηκαν από το έργο της. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και προσωπικές αναμνήσεις, το ελληνικό τραγούδι υποκλίνεται σε μια σπουδαία παρουσία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του.

Μάριος Φραγκούλης

Ο Μάριος Φραγκούλης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με κοινές τους φωτογραφίες από τη συνεργασία τους. Με λόγια γεμάτα αγάπη και βαθιά εκτίμηση, μίλησε για μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και αγγίζει συνολικά τον πολιτισμό.

«Είναι μια τεράστια απώλεια για όλους μας στην Ελλάδα… Μια τόσο σπουδαία φωνή μια τόση μεγάλη καρδιά, μια μοναδική προσωπικότητα που χάραξε τις καρδιές μας για πάντα και άφησε το σημάδι της μέσα στην ψυχή μας. Μια φωνή που ερχόταν από έναν άλλο κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν που εμείς καταλαβαίνουμε και μπορούμε να εξηγήσουμε ακαδημαϊκά…

»Δεν είναι μια φωνή Ωδείου, είναι μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό, ένα Θείο δώρο, μια φωνή που ένωσε όλους τους κόσμους, όλο τον λαό με το μοναδικό ερμηνευτικό μέταλλο της φωνής της, με τα δικά της ηχοχρώματα. Κράτησε στους ώμους της πολλές γενιές και πολλές θα κρατήσει ακόμα. Καλό ταξίδι μητέρα όλων μας, εσύ υπέροχή μας Φίλη και τόσο ζεστή καρδιά. Είσαι μέσα μας και πάντα θα είσαι η δυνατή φωνή που θα μας καθοδηγεί…», έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης.

Πέγκυ Ζήνα

Με μια βαθιά προσωπική και φορτισμένη ανάρτηση, η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, μιλώντας όχι μόνο για την τεράστια καλλιτέχνιδα, αλλά για τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα της σαν καθοδηγητική μορφή.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σπάνια φωνή της Μαρινέλλας, την οποία περιέγραψε ως «θείο δώρο» που δεν ανήκε σε κανόνες και τεχνικές, αλλά σε κάτι βαθύτερο και ανεξήγητο.

«Δεν ξέχασε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι ψυχή μου… Μα για να μην το σβήσει το φως σου ανεβαίνοντας του είπε να μη βγει… Γιατί είσαι το μεγαλύτερο και το πιο λαμπερό αστέρι του που τον δόξαζες πάντα για το δώρο που σου χάρισε… την τεράστια φωνή σου που τη σεβάστηκες όσο κανείς και τη μοίρασες για πάντα σε όλους μας… Αυτή που χίλιες φορές θα σε ανασταίνει…

»Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός, που με μάλωνες κι όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω και που μετά απ τα λόγια σου ξαναβρήκα τη φωνή μου. Πόσα Σ ΑΓΑΠΩ να σου πω γι αυτό που ήσουν…

»Μάνα για όλους μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη αγάπη και συμβουλές, μια γυναίκα που σήκωσες απ την καρέκλα την τραγουδίστρια και την έκανες ισάξια με τον τραγουδιστή, που έφερες στην Ελλάδα πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες παρουσιάζοντας φαντασμαγορικές παραστάσεις, που μετέτρεψες τα καρφιά στον τοίχο για τα ρούχα των συναδέλφων σου σε καμαρίνια και τα μπουζούκια σε music hall… λούζοντάς τα με το φως σου.

»Με αυτή τη φωτογραφία είσαι ήδη στον ουρανό… Εσύ που ήσουν πάνω απ τα τραγούδια σου, μετά το μεγάλο σου φινάλε εκεί που σου άξιζε στο Ηρώδειο, για να μην πληγώσεις απότομα τους ανθρώπους σου άργησες να φύγεις να ξεκουραστεί η ψυχή σου…κι αυτό απ την απέραντη αγάπη σου το έκανες για να τους δώσεις χρόνο… ξεκουράσου αστέρι μου…θα μου λείψεις σε λατρεύω σ ευχαριστώ για όλα», έγραψε η Πέγκυ Ζήνα.

Aντώνης Ρέμος

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα.

Μέσα από ένα story στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, όπου εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, αποτυπώνοντας τη ζεστή σχέση που είχαν αναπτύξει με τα χρόνια. Στο σύντομο αλλά βαθιά προσωπικό μήνυμά του, επέλεξε να εκφράσει την αγάπη του με λόγια που συμπυκνώνουν τη σχέση τους:

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως, ψυχή μου».

Έλενα Παπαρίζου

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στη δική της πορεία αλλά και στο ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Σε ανάρτησή της, δεν μίλησε μόνο για μια σπουδαία φωνή, αλλά για μια δασκάλα και πηγή έμπνευσης, μια παρουσία που –όπως τονίζει– άγγιξε βαθιά τις καρδιές όσων τη γνώρισαν ή τη θαύμασαν. Θυμήθηκε τη συγκίνηση που ένιωθε κάθε φορά που την παρακολουθούσε επί σκηνής, αλλά και την ξεχωριστή εμπειρία να βρεθεί δίπλα της, τραγουδώντας μαζί της.

«Θα μας λείψεις βαθιά… Για μένα δεν ήσουν απλώς μια σπουδαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ήσουν δασκάλα, έμπνευση, μια ψυχή που άγγιξε καρδιές. Είχα την τεράστια χαρά και τιμή να σε απολαύσω πολλές φορές ως θεατής, να νιώσω τη δύναμη και το συναίσθημά σου σε κάθε νότα…

»Και ακόμη μεγαλύτερη ευλογία για μένα, να σταθώ δίπλα σου και να τραγουδήσουμε μαζί, για τον κόσμο, για τη μουσική, για όσα δεν λέγονται με λόγια. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… Γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρινέλλα της καρδιάς μας».

Νάνα Μούσχουρη

Με μια ανάρτηση γεμάτη νοσταλγία και τρυφερότητα, η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το κοινό τους παρελθόν.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ανέτρεξε στη δεκαετία του ’70, δημοσιεύοντας απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri», όπου τον Μάιο του 1971 είχαν ερμηνεύσει μαζί το «Μινόρε της Αυγής».

«Μαρινέλλα μου. Δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Με απέραντο θαυμασμό. Νάνα», γράφει.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για τη γνωριμία τους.

Σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη βαριά σκιά της απώλειας, σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να βρει κανείς λόγια για μια τόσο εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού.

«Μια σπουδαία, καθηλωτική ερμηνεύτρια. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μια καλλιτέχνης γεμάτη πάθος, που ενέπνεε αγάπη και σεβασμό. Μια γυναίκα που εξέπεμπε φως, ομορφιά και λάμψη. Ένας άνθρωπος με ευγένεια ψυχής, δύναμη και γενναιοδωρία.

»Τι να πρωτοπεί κανείς για τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη δύσκολη τούτη ώρα του αποχαιρετισμού;

»Νιώθω ευγνωμοσύνη που τη γνώρισα και κρατώ στην καρδιά μου όλες τις στιγμές που είχα την τιμή να τη συναντήσω, με τελευταία εκείνη την ξεχωριστή μουσική βραδιά πριν από ενάμιση χρόνο στο Ηρώδειο, στην εκδήλωση μνήμης για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Αντίο αγαπημένη μου Μαρινέλλα, το αποτύπωμά σου θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο…», έγραψε.

Χρήστος Μάστορας

Το δικό του μήνυμα για τη Μαρινέλλα έστειλε και ο Χρήστος Μάστορας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φωνή της, αλλά και στον ρόλο της ως μορφή που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της.

«Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη.

»Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας», έγραψε στην ανάρτησή του.

Γλυκερία

Η Γλυκερία αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με λόγια βαθιάς συγκίνησης, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού.

«Ένα αντίο… Στη γυναίκα που άνοιξε δρόμους, την πρωτοπόρο, τη μεγάλη τραγουδίστρια που μας έκανε να ονειρευόμαστε. Μια καλλιτέχνιδα τελειομανής, με πάθος και αφοσίωση σε κάθε της ερμηνεία.

»Η πορεία της, από τη σπουδαία συνεργασία της με τον Καζαντζίδη μέχρι τα μοναδικά της σεγόντα και τις μεγάλες ερμηνείες άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μαρινέλλα μου σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου και για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε στη σκηνή. Από σένα πήραμε όλοι κάτι — από το ταλέντο, την εμπειρία, την αλήθεια.

»Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως σου θα μας οδηγεί πάντα. Σ αγαπώ!», έγραψε.