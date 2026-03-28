Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 23:45

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική μουσική μετά το θάνατο της μεγάλης τραγουδίστριας Μαρινέλλας.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια σε συνέντευξή της στο patris.gr είχε δηλώσει ότι ήταν επαναστάτρια με τον τρόπο της κάτι που το αποδείκνυε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της.

Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν βρέθηκε στο Ηράκλειο για συναυλία:

Έχει χαρακτηριστεί «μύθος», «εθνικός θησαυρός» και «φαινόμενο». Όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα πάνε με το όνομα της: Μαρινέλλα, αν και η ίδια με την απλότητα που χαρακτηρίζει όλους τους μεγάλους, δεν αποδέχεται τίτλους και χαρακτηρισμούς. «Αυτοί οι τίτλοι δεν με ενδιαφέρουν και δεν με καθορίζουν και το μόνο που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική επαφή μου με τον κόσμο» είχε πει η ίδια στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π».

«Αναμφισβήτητα ο Στέλιος Καζαντζίδης, ήταν για μένα μεγάλο σχολείο και κοντά του έμαθα τόσα πολύτιμα πράγματα για τη δουλειά μου. Αργότερα, ο Θεοδωράκης, ο Πλέσσας, ο Κατσαρός, ο Πυθαγόρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί που ερμήνευσα τραγούδια τους και που τα κρατάω σαν πολύτιμα κειμήλια» ανέφερε.

Η ίδια, αν και τα ονόματα με τα οποία συνεργάστηκε ήταν τεράστια, ήταν πάντοτε αυτόφωτη αλλά και πρωτόπορος στα ευρύτερα μουσικά μας πράγματα. Σηκώθηκε πρώτη από την καρέκλα, όταν όλες οι γυναίκες συνάδελφοί της κάθονταν στο πάλκο, απαγόρευσε το σπάσιμο, έβαλε παντελόνια, όμορφα φορέματα και έκανε πράγματα ανήκουστα για την εποχή, ανοίγωντας πάντα το δικό της μονοπάτι.

«Ίσως», ανέφερε στην «Π», «γιατί από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός φαντάζομαι ήταν και ο λόγος που έκανα τόσο πρωτοποριακά πράγματα για την εποχή μου».

Ζήσατε και δουλέψατε δίπλα σε πραγματικούς μύθους της ελληνικής μουσικής. Πώς τα καταφέρατε και αποκτήσατε το δικό σας αυτόνομο φως;

«Δεν υπάρχουν ‘συνταγές’ για το πώς τα κατάφερα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο ήμουν δίπλα σε αυτούς όλους τους σπουδαίους ανθρώπους προσπαθούσα να τους ακούω προσεκτικά, να αφομοιώνω τις γνώσεις που μου μετέδιδαν και να τις κάνω δικές μου».

Είστε πρωτοπόρος και επαναστάτρια στα ευρύτερα μουσικά μας πράγματα. Σηκωθήκατε πρώτη από την καρέκλα, όταν όλες οι γυναίκες συνάδελφοί σας κάθονταν στο πάλκο, απαγορέψατε το σπάσιμο , βάλατε παντελόνια, όμορφα φορέματα, οπως είχατε πει “πράγματα αδιανόητα για την εποχή”. Τι σας ωθούσε να ανοίγετε το δικό σας κάθε φορά μονοπάτι στη ζωή;

«Τι να σας πω; Ίσως γιατί από πολύ μικρή ήμουν φύση ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός φαντάζομαι ήταν και ο λόγος που έκανα τόσο πρωτοποριακά πράγματα για την εποχή μου».

Ξεκινήσατε την επαγγελματική σας πορεία ως ηθοποιός και οι περισσότεροι σας είδαμε στην τηλεόραση στον καθηλωτικό ρόλο της “Μαρίκας Σουέζ στο “Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Αν σας γινόταν τώρα μια πρόταση που θα πληρούσε τα κριτήριά σας θα επιστρέφατε στην τηλεόραση ή το θέατρο;

«Ποτέ δεν λέω ποτέ. Σίγουρα αν μου παρουσίαζαν μια ενδιαφέρουσα πρόταση, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση, θα την συζητούσα».

Αν κάποιος σας ζητούσε την ντριμ τιμ με συναδέλφους σας ποιούς θα βάζατε μέσα;

«Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περιγράψω εγώ την ελληνική ντριμ τιμ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι και στην δική μου γενιά αλλά και σήμερα υπήρξαν και υπάρχουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, με σπουδαίες φωνές, πολύ αξιόλογες δουλειές και είχα την τύχη να συνεργαστώ με τους περισσότερους από αυτούς, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια».

Όταν λένε «μύθος», «μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού», «εθνικό θησαυρό», το «φαινόμενο Μαρινέλλα» κλπ. αλήθεια τι σκέφτεστε;

«Ειλικρινά δεν σκέφτομαι τίποτα. Ήδη το έχω πει επανειλημμένα ότι αυτοί οι τίτλοι δεν με ενδιαφέρουν και δεν με καθορίζουν και το μόνο που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική επαφή μου με τον κόσμο».

