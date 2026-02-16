«Το πακέτο σας δεν παραδόθηκε»: Προσοχή σε νέα απάτη – Πώς μπορούν να σας κλέψουν με ένα μήνυμα
Η πιο συχνή απάτη στην Ελλάδα
Μια νέα ψηφιακή απάτη εξαπλώνεται μέσω SMS, με μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από εταιρείες courier και ενημερώνουν για δήθεν αποτυχημένη παράδοση δέματος. Οι παραλήπτες καλούνται να πατήσουν έναν σύνδεσμο για επιβεβαίωση στοιχείων ή για την πληρωμή ενός μικρού τέλους, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι οδηγούνται σε παγίδα.
Η μέθοδος βασίζεται στην καθημερινή συνήθεια των online αγορών και εξελίσσεται σε μία από τις πιο συχνές μορφές ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται το αίσθημα επείγοντος και την εξοικείωση των χρηστών με τις παραδόσεις δεμάτων.
Πώς δρουν οι απατεώνες
- Λαμβάνετε SMS με σύνδεσμο.
- Ο σύνδεσμος οδηγεί σε σελίδα που μοιάζει με επίσημη εταιρεία courier.
- Ζητούνται στοιχεία κάρτας ή προσωπικά δεδομένα.
- Μέσα σε λίγα λεπτά γίνονται χρεώσεις.
Σε άλλες περιπτώσεις, η σελίδα εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό στο κινητό.
Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική
- Οι online αγορές έχουν αυξηθεί
- Οι περισσότεροι περιμένουμε συχνά παραδόσεις
- Ακόμη και εάν δεν έχουμε πρόσφατα παραγγείλει κάτι, αν λάβουμε τέτοιο μήνυμα, σκεφτόμαστε μήπως πρόκειται για μικρο- παραγγελία που έχουμε ξεχάσει.
- Το «μικρό ποσό» (1–3 ευρώ) μειώνει τις άμυνες
- Το μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος
- Η απάτη βασίζεται στην καθημερινή συνήθεια
Τα σημάδια που προδίδουν το ψεύτικο μήνυμα
- Παράξενος ή ανορθόγραφος σύνδεσμος
- Αποστολέας από απλό αριθμό κινητού
- Αίτημα για στοιχεία κάρτας
- Πίεση χρόνου («εντός 24 ωρών»)
- Γενική προσφώνηση χωρίς όνομα
Καμία νόμιμη εταιρεία courier δεν ζητά στοιχεία κάρτας μέσω SMS για «επαναπρογραμματισμό παράδοσης».
Τι να κάνετε
- Μην πατάτε τον σύνδεσμο
- Διαγράψτε το μήνυμα
- Αν περιμένετε όντως δέμα, μπείτε μόνοι σας στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στον browser.
- Αν δώσατε στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.
Η απάτη αυτή, αν και ψηφιακή, δεν βασίζεται στην τεχνολογία. Βασίζεται ουσιαστικά στη βιασύνη και στην απροσεξία. Κάθε μήνυμα που ζητά οικονομικά σοτιχεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ειδικά μάλιστα όταν έρχεται απροειδοποίητα.
