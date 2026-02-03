Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα ΕΛΤΑ – Τι να προσέξετε
Τα παραπλανητικά SMS από τα ΕΛΤΑ έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63
Νέα παραπλανητικά μηνύματα για υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ που δεν έφτασαν στα χέρια του παραλήπτη λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες πολλοί πολίτες και θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται.
Τα SMS έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ.
Ωστόσο, αρκετά μηνύματα προέρχονται από άλλους αριθμούς, που θα μπορούσαν να ξεγελάσουν αρκετούς πολίτες.
Το παραπλανητικό SMS
«ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου
Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 29 Ιανουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή.
Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:
Επαναπρογραμματίστε την παράδοση
Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ
Διαχειριστείτε την παράδοσή σας:
Σημείωση:
Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με “Ναι”, κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον απευθείας στο Safari.
Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα.».
Πρόκειται για περίπτωση phishing, δηλαδή ηλεκτρονικής απάτης που στοχεύσει στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.
