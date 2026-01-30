Απάτη: Νέα απάτη με παραπλανητικά SMS για εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας
Τι πρέπει να ξέρετε για την απάτη με το παραπλανητικό SMS που δείχνει αποστολέα την ΑΑΔΕ και τι να κάνετε αν το λάβετε - Ο στόχος των δραστών
Ανησυχία έχει προκαλέσει η νέα απάτη που έστησαν επιτήδειοι μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων. Το νέο SMS που λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες εμφανίζεται να προέρχεται από την ΑΑΔΕ και κάνει λόγο για δήθεν εκκρεμείς πληρωμές «φόρου κυκλοφορίας».
Ο παραλήπτης βλέπει ένδειξη αποστολέα «myAADE» και καλείται να πατήσει έναν σύνδεσμο για την τακτοποίηση οφειλής. Ακριβώς εκεί είναι που όλοι μας πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα απάτης (phishing) και όχι για επίσημη ειδοποίηση της ΑΑΔΕ.
Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά σε εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο. Στόχος των απατεώνων είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς κωδικούς και να αδειάσουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς.
Οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
Πώς θα καταλάβετε ότι πρόκειται για απάτη
Πρώτον, η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com – το link του παραπλανητικού μηνύματος είναι «myaadear.com/en». Ούτως ή άλλως, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπόλοιποι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές δεν αποστέλλουν SMS με links για πληρωμές ή οφειλές.
Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE, στο gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω email. Αντιθέτως, τα παραπλανητικά μηνύματα είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό.
Ο πολίτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο, ούτε βέβαια να βάλει κωδικούς εκεί που του ζητείται. Ο στόχος των επιτήδειων είναι ακριβώς αυτός: να παρασύρουν τους πολίτες προκειμένου αυτοί να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή κωδικούς Taxisnet.
Τι πρέπει να κάνετε
Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται να βρίσκονται σε εργήγορση και
- να μην πατήσουν τον σύνδεσμο
- να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα
- να μην καταχωρήσουν σε καμία περίπτωση προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία
Για οποιονδήποτε έλεγχο οφειλών, οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα https://www.aade.gr/mycar
Σε περίπτωση που κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και αλλαγή κωδικών πρόσβασης.
