Απάτη: Νέα απάτη με παραπλανητικά SMS για εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 09:43

Απάτη: Νέα απάτη με παραπλανητικά SMS για εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας

Τι πρέπει να ξέρετε για την απάτη με το παραπλανητικό SMS που δείχνει αποστολέα την ΑΑΔΕ και τι να κάνετε αν το λάβετε - Ο στόχος των δραστών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ανησυχία έχει προκαλέσει η νέα απάτη που έστησαν επιτήδειοι μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων. Το νέο SMS που λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες εμφανίζεται να προέρχεται από την ΑΑΔΕ και κάνει λόγο για δήθεν εκκρεμείς πληρωμές «φόρου κυκλοφορίας».

Ο παραλήπτης βλέπει ένδειξη αποστολέα «myAADE» και καλείται να πατήσει έναν σύνδεσμο για την τακτοποίηση οφειλής. Ακριβώς εκεί είναι που όλοι μας πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα απάτης (phishing) και όχι για επίσημη ειδοποίηση της ΑΑΔΕ.

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά σε εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο. Στόχος των απατεώνων είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς κωδικούς και να αδειάσουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Πώς θα καταλάβετε ότι πρόκειται για απάτη

Πρώτον, η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com – το link του παραπλανητικού μηνύματος είναι «myaadear.com/en». Ούτως ή άλλως, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπόλοιποι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές δεν αποστέλλουν SMS με links για πληρωμές ή οφειλές.

Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE, στο gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω email. Αντιθέτως, τα παραπλανητικά μηνύματα είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό.

Ο πολίτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο, ούτε βέβαια να βάλει κωδικούς εκεί που του ζητείται. Ο στόχος των επιτήδειων είναι ακριβώς αυτός: να παρασύρουν τους πολίτες προκειμένου αυτοί να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή κωδικούς Taxisnet.

Τι πρέπει να κάνετε

Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται να βρίσκονται σε εργήγορση και

  • να μην πατήσουν τον σύνδεσμο
  • να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα
  • να μην καταχωρήσουν σε καμία περίπτωση προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Για οποιονδήποτε έλεγχο οφειλών, οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα https://www.aade.gr/mycar

Σε περίπτωση που κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
