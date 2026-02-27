90 γιακαράντες στη Λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου

Σστη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η φύτευση 90 νέων δέντρων από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γεώργιος Αποστολόπουλος, δήλωσε: «Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο της Αθήνας, φυτεύουμε 90 νέα δέντρα. Πανέμορφες γιακαράντες με μωβ λουλούδια την περίοδο της ανθοφορίας τους, αντικαθιστούν τις ξερές μουριές που κατέστρεψε το κινέζικο σκαθάρι τα προηγούμενα χρόνια. Κάνουμε την Αθήνα ομορφότερη, πιο πράσινη και χαιρόμαστε πολύ για αυτό».

«Η φύτευση, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και θα προσφέρει στην πόλη μία έντονη χρωματική «πινελιά» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου και προσθέτει: «Από τις αρχές του 2026, έχουν φυτευτεί 1.417 δέντρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας ενώ ο συνολικός αριθμός των φυτεύσεων από το 2024 πλησιάζει πλέον τα 11.500».