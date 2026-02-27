Αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος: Όταν ζωντανεύουν τα χωριά, δυναμώνει η χώρα

Σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες κτισμάτων του παλαιού οικισμού Μιξορρούματος (Κάτω Μιξόρρουμα) συγκάλεσε προ ημερών ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και βαθιά ανθρώπινου σχεδιασμού για την αναγέννηση και την επαναλειτουργία του ιστορικού οικισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά απλώς την αποκατάσταση κτισμάτων. Αποτελεί μια συνειδητή επιλογή ευθύνης απέναντι στον τόπο και την ιστορία του.

Η Δημοτική Αρχή, με πολύτιμο συμπαραστάτη την κοινωνία των πολιτών, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι όταν ερημώνουν τα χωριά και σβήνουν οι οικισμοί, σβήνει μαζί τους και ένα κομμάτι της ψυχής της χώρας, θέτει ως στόχο την καθολική αποκατάσταση όλων των κτισμάτων και οικιών.

Σκοπός είναι η μετατροπή του παλαιού οικισμού σε ένα ζωντανό, επισκέψιμο χωριό, που θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, τη βαθιά ιστορική του ταυτότητα και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει. Πρόκειται για μια υπερβατική πράξη ευθύνης απέναντι στην χώρα, την παράδοση και την ιστορία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση, παρουσιάστηκε το συνολικό όραμα του Δήμου, ένα όραμα που ήδη περνά από τα λόγια στις πράξεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου, με τη δημιουργία Μουσείου των Μύλων, καθώς και η αποκατάσταση της παλαιάς κρήνης του οικισμού — έργα που αποτελούν τους πρώτους, ουσιαστικούς πυλώνες της συνολικής ανάδειξης του Κάτω Μιξορρούματος και συμβολίζουν την επιστροφή της ζωής εκεί όπου κάποτε κυλούσε αδιάκοπα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής για την πλήρη καταγραφή όλων των ιδιοκτητών των κτισμάτων του παλαιού οικισμού. Σε επόμενο στάδιο, και σε στενή, ειλικρινή συνεργασία με τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, θα εξεταστεί και θα εξειδικευτεί το κατάλληλο μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης — είτε μέσω εταιρικού σχήματος των ιδιοκτητών είτε μέσω στρατηγικού επενδυτή — με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον, τον απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του οικισμού και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Ρεαλιστικό και βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησης

Σε δήλωσή του, στην σχετική ανάρτηση, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε:

«Η αναγέννηση του Κάτω Μιξορρούματος δεν αποτελεί ένα αποσπασματικό έργο, αλλά ένα ολιστικό σχέδιο πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής παρέμβασης, που περιλαμβάνει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή: το Φρατί και το Φραθιανό Φαράγγι, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι έως το Φοινικόδασος. Για το σύνολο αυτής της περιοχής εκπονούνται ήδη μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης μονοπατιών.

Σήμερα, με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία, κάνουμε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για να επαναφέρουμε στη ζωή έναν οικισμό με μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Ήδη υλοποιούμε έργα όπως η αποκατάσταση του δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία του Μουσείου των Μύλων, ένα εμβληματικό έργο που σηματοδοτεί την αναβίωση του οικισμού, η αποκατάσταση της παλιάς βρύσης, καθώς και η ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στον οικισμό. Θεωρούμε καθοριστικής σημασίας τη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, γι’ αυτό και προχωρούμε στη συγκρότηση επιτροπής, ώστε να υπάρξει πλήρης καταγραφή και διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησης, με τουριστικές κατοικίες, παραδοσιακό καφενείο και ταβέρνα, χώρο διάδοσης της τέχνης της καλαθοπλεκτικής και άλλες παρεμβάσεις που θα σέβονται τον χαρακτήρα του οικισμού, θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, θα συμβάλλουν στην απασχόληση και θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την περιοχή.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε στην ανάθεση της μελέτης αποτύπωσης των ιδιοκτησιών, καθώς και της αρχιτεκτονικής μελέτης. Το Κάτω Μιξόρρουμα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο ανάδειξης ιστορικού οικισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/gtatarakis