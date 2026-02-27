Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν θα μας σώσουν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι
Language & Books 27 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

Δεν θα μας σώσουν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει τον περίπλοκο τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι αποτελούν τμήμα της κληρονομιάς μας

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Spotlight

«Ακρόπολη: Το σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού». Η φράση, σε μια από τις ιστοσελίδες που πληροφορούν τον επισκέπτη για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, φαντάζει ίσως αθώα. Βεβαίως, ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρούσε ότι όταν κατασκευάστηκε η Ακρόπολη η έννοια του «Δυτικού Πολιτισμού» δεν υπήρχε, όπως δεν υπήρχε η έννοια της «Δύσης» όπως τη συνηθίσαμε από τη νεωτερικότητα και μετά. Θα αναρωτιόταν, επίσης, για ποιο λόγο δεν επιλέχτηκε μια περιγραφή που να παραπέμπει στο ότι θεωρείται – επισήμως και με βάση την ίδια την UNESCO – ένα μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Βεβαίως, εάν σκεφτούμε ότι η Ακρόπολη θεωρήθηκε και θεωρείται κατεξοχήν σύμβολο της «Δύσης» και απαρχή αυτού που αναδρομικά κατασκευάστηκε ως «δυτικός πολιτισμός», ακόμη και εάν αυτό σήμαινε την ταύτιση της Ακρόπολης με τις σκοτεινές πλευρές της Δύσης, την αποικιοκρατία, τον λευκό ρατσισμό, τον φασισμό, ίσως η φράση να είναι ακριβής. Η σχέση μας με τον κλασικό πολιτισμό, την Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη, κάθε άλλο παρά πολιτικά ουδέτερη είναι. Σε διαφορετικές περιπτώσεις και διαφορετικά συγκείμενα η κλασική αρχαιότητα, αυτό που εκπροσωπούν στη συλλογική μνήμη οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις. Θεωρήθηκε το σημείο νομιμοποίησης των σύγχρονων πολιτικών μορφών, από τον κοινοβουλευτισμό έως το κράτος δικαίου, αλλά και η απολογία των μορφών κοινωνικού αποκλεισμού και της βαναυσότητας που συνόδευσαν τη νεωτερικότητα. Γι’ αυτό και είναι τόσο φορτισμένες οι αντιπαραθέσεις γύρω από τη σχέση μας με την κλασική αρχαιότητα, αλλά και γιατί εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τη διδασκαλία των Ελλήνων και των Ρωμαίων συγγραφέων ως ένα αντίδοτο στις σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας. Η πρόκληση είναι να αναλογιστούμε εάν μπορεί να υπάρξει μια «Μαύρη Βίβλος» της πρόσληψης της αρχαιότητας και με αυτή ασχολείται το βιβλίο του καθηγητή ρωμαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης Τζιούστο Τραΐνα με τίτλο «Θα μας σώσουν οι Έλληνες και Ρωμαίοι από τη βαρβαρότητα;», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου σε μετάφραση του Αχιλλέα Καλαμαρά.

Για τον Τραΐνα οι κλασικές σπουδές δεν απειλούνται μόνο από μια τεχνοκρατική και επιστημονίστικη λογική που προκρίνει τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία ως κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και από τα «φίλια πυρά» ορισμένων υπερασπιστών τους. Αναφέρει τις επιθέσεις που δέχτηκε ο Νταν-Ελ Παντίγια Περάλτα, που από παράτυπος μετανάστης βρέθηκε καθηγητής στο Πρίνστον, για τον τρόπο που ανέλυσε την ιδεολογική χρήση της κλασικής αρχαιότητας ως δικαιολόγηση της αποικιοκρατίας, ενώ το έργο του δείχνει πώς οι κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές μπορούν να είναι σύμμαχοι των μαύρων και όσων υφίστανται τον ρατσισμό. Ή υπενθυμίζει τον υπερβολικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η «Μαύρη Αθηνά» του Μάρτιν Μπέρναλ (βιβλίο που ας σημειώσουμε ότι παραμένει αμετάφραστο στα ελληνικά παρότι έχει μεταφραστεί η πολεμική της Λέφκοβιτς εναντίον του).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναχρονισμοί που επισημαίνει ο Τραΐνα ιδίως όταν χρησιμοποιούμε ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ως αναλογία για σύγχρονα ερωτήματα. Υπενθυμίζει ότι η διαδομένη έκφραση «παγίδα του Θουκυδίδη» που χρησιμοποιείται ως εξήγηση του αναπόφευκτου χαρακτήρα μιας σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, βασίζεται σε παρανάγνωση ενός αποσπάσματος του Θουκυδίδη που δεν περιλαμβάνει αναφορά σε «αναπόφευκτη» σύγκρουση ως αποτέλεσμα της αύξησης της Αθηναϊκής ισχύος και άρα δύσκολα μπορεί να αναχθεί σε κανόνα που θα ερμήνευε σύγχρονες αντιθέσεις.

Άλλωστε, έχουμε αρκετά παραδείγματα οικειοποίησης της αρχαιότητας για τη νομιμοποίηση μεταγενέστερων βάναυσων καθεστώτων. Οι ναζί προσπάθησαν να καταδείξουν τη συνέχεια ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και τη ναζιστική Γερμανία (παρότι ταλαντεύτηκαν και προς τη συνέχεια με τους αρχαίους Γερμανούς), ενώ ο μουσολινικός φασισμός θα σφραγιστεί, όπως υπενθυμίζει ο Τραΐνα, από «πομπώδεις και γελοίες εξιδανικεύσεις της ρωμαϊκότητας», συμπεριλαμβανόμενης της προσπάθειας να αντιστοιχηθεί η αποικιοκρατική επέκταση της Ιταλίας στην επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως, η αναφορά ήταν κάπως επιλεκτική: ναζιστές και φασίστες διανοούμενοι απολογητές της «φυλετικής καθαρότητας» επέδειξαν ιδιαίτερη εχθρότητα στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Καρακάλα που με αυτοκρατορικό διάταγμα έδωσε την ιδιότητα του πολίτη σε όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας, επικριτική τοποθέτηση που υιοθετούν και σήμερα ακόμη δεξιοί και ακροδεξιοί υποστηρικτές των «κλειστών συνόρων» σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Αντίστοιχα, ο Τραΐνα υπενθυμίζει τον τρόπο που τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, η εμμονή με το ελληνορωμαϊκό παρελθόν και τη συμβολική του φόρτιση οδηγεί και σε πλήθος παραλλαγών ενός κλασικοπρεπούς κιτς, από την ανακατασκευή της Βίλας του Ερκουλάνο στο Μουσείο Γκέτι στο Μαλιμπού και το διαβόητο Ceasar’s Palace στο Λας Βέγκας έως θεματικά πάρκα εμπνευσμένα από την Αρχαία Ρώμη που λειτουργούν ή σχεδιάζονται σε διάφορα σημεία, ουσιαστικά μια συστηματική θεαματικοποίηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Την ίδια στιγμή οι κλασικές σπουδές είναι σε ένα μεταίχμιο. Ολοένα και περισσότερο δεν αποτελούν το κέντρο των ανθρωπιστικών επιστημών και αντιμετωπίζουν περικοπές δαπανών και πανεπιστημιακών εδρών. Κατά τον Τραΐνα η κατάσταση επιδεινώθηκε και από την τάση υπερεξειδίκευσης που περιόρισε κατά πολύ τη δυνατότητα διαλόγων τόσο ανάμεσα στους κλάδους των κλασικών σπουδών όσο και ανάμεσα στις κλασικές σπουδές και άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η σχέση μας με την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα παραμένει ιδιαίτερα αντιφατική και συχνά προβληματική. Στα καθ’ ημάς θυμόμαστε το αρχαιοελληνικό κλέος σε κατά καιρούς εθνικιστικών εξάρσεων (ο Τραΐνα υπενθυμίζει τη χρήση του αστεριού της Βεργίνας και από τις δύο πλευρές των συνόρων όσο ήταν ενεργό το Μακεδονικό) ή όταν σκεφτόμαστε την «βαριά βιομηχανία» μας (γιατί ανεξαρτήτως του εάν είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού η Ακρόπολη είναι και σύμβολο του ελληνικού τουρισμού), αλλά την ίδια στιγμή οι κλασικές σπουδές δεν θεωρούνται ακριβώς πρώτης γραμμής όταν σχεδιάζουμε αναλυτικά προγράμματα ή πανεπιστημιακή στρατηγική.

Για τον Τραΐνα οι κλασικές σπουδές είναι σε σταυροδρόμι Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις χρειαζόμαστε. Σίγουρα δεν μπορούν να μας σώσουν από τη βαρβαρότητα, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει αυτή. Κοντολογίς «οι Έλληνες και Ρωμαίοι μας κάνουν καλύτερους […], αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν περιμένουμε από αυτούς να σώσουν τον κόσμο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Books
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο