Το Ιράν εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, στον Λίβανο.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλινοί είχαν σπεύσει σε καταφύγια. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης που μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, ξάπλωσαν στο έδαφος.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν να αναχαιτίζονται πύραυλοι στον εναέριο χώρο της γειτονικής Ιορδανίας. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αρχικά εκτοξεύτηκαν τουλάχιστον 200 πύραυλοι, όμως νέες πηγές δίνουν 500 με 600.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε νωρίτερα ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους αναμενόταν «ευρεία» και κάλεσε τους πολίτες να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Από την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν λέει ότι η επίθεση στο Ισραήλ είναι απάντηση στη δολοφονία του Νασράλα

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι η επίθεση με πυραύλους που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ είναι απάντηση στη δολοφονία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα την περασμένη εβδομάδα, καθώς και του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια νωρίτερα φέτος.

«Σε απάντηση στη δολοφονία του μάρτυρα Ισμαήλ Χανίγια, του μάρτυρα Σαγέντ Χασάν Νασράλα και του μάρτυρα στρατηγού Αμπάς Νιλφορουσάν, αρχίσαμε να πλήττουμε σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη με δεκάδες ρουκέτες.

Εάν το σιωνιστικό καθεστώς αντιδράσει στην επιχείρηση, θα αντιμετωπίσει βίαιες επιθέσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το IRGC.

Δείτε τα βίντεο





Από το Ισραηλινό Kann

תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח@rubih67

(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

Breaking | According to Israeli media reports, at least 300 ballistic missiles have been launched from Iran, targeting Israel. pic.twitter.com/dmpZ1vpM7q — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2024

Dozens of ballistic missile impacts near Tel Aviv, #Israel in #Iran’s attack just now: pic.twitter.com/A5sx76MK4F — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) October 1, 2024

Οι πύραυλοι όπως φαίνονται από την Ιορδανία

⚡️As seen from Jordan, as per a follower pic.twitter.com/bK3brsyZwB — War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024









Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 1, 2024

Το Ιράν μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στον ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση-προειδοποίηση

«Η νόμιμη, ορθολογική και νόμιμη απάντηση του Ιράν στις τρομοκρατικές ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος – οι οποίες αφορούσαν τη στοχοποίηση ιρανών υπηκόων και συμφερόντων και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – έχει πραγματοποιηθεί δεόντως».

Συνέχισε αναφέροντας πως «Εάν το σιωνιστικό καθεστώς τολμήσει να απαντήσει ή να διαπράξει περαιτέρω πράξεις κακοβουλίας, θα ακολουθήσει επακόλουθη και συντριπτική απάντηση. Τα περιφερειακά κράτη και οι υποστηρικτές των Σιωνιστών καλούνται να χωρίσουν τους δρόμους τους με το καθεστώς».

Πανηγυρισμοί στη Γάζα

Βίντεο με πανηγυρισμούς από την Γάζα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.