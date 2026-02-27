ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Ο απαχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ζήτησε την Πέμπτη από έναν δικαστή να απορρίψει την υπόθεση για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει στην υπεράσπισή του, εμποδίζοντας τη βενεζουελάνικη κυβέρνηση να πληρώσει τα δικαστικά του έξοδα.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι στις 5 Ιανουαρίου για τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε φυλακή στις ΗΠΑ για δεκαετίες.

Βρίσκονται φυλακισμένοι στη Νέα Υόρκη εν αναμονή της δίκης τους. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, είχε προηγουμένως ενημερώσει τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, ότι το υπουργείο Οικονομικών στις 9 Ιανουαρίου είχε χορηγήσει εξαίρεση από τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, ώστε η κυβέρνηση της νοτιοαμερικανικής χώρας να μπορέσει να πληρώσει τα έξοδα του Μαδούρο.

Όμως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την άδεια αυτή λίγες ώρες αργότερα χωρίς εξήγηση.

Η πλευρά Μαδούρο κάνει λόγο για παραβίαση του συντάγματος των ΗΠΑ

Στην πρόταση της Πέμπτης, ο Πόλακ υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή παραβίαζε το δικαίωμα του Μαδούρο σε νομική συνδρομή σύμφωνα με την Έκτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και απαιτεί την απόρριψη των κατηγοριών. Ο Πόλακ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να εκπροσωπεί τον Μαδούρο χωρίς χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ένας εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Μανχάταν, η οποία άσκησε τις κατηγορίες, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες σε νυχτερινή επιδρομή στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, μετά από μήνες πίεσης από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον σοσιαλιστή ηγέτη να παραιτηθεί. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο προέβη σε κατάχρηση εξουσίας για να βοηθήσει εμπόρους ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της 13ετούς θητείας του.

Επίσης των έχουν κατηγορήσει ως ηγέτη του βενεζουελάνικου «Καρτέλ των Ήλιων», οργάνωση η οποία δεν υπάρχει.