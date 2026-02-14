Ο Λευκός Οίκος έκανε τον Μαδούρο και τη Γροιλανδία… κάρτες για τον Άγιο Βαλεντίνο

Με χιούμορ, ειρωνεία και σαφείς πολιτικές αιχμές, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να γιορτάσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δημοσιεύοντας στο X μια σειρά από σατιρικές κάρτες που συνδυάζουν ρομαντικά μηνύματα με διπλωματικά υπονοούμενα και σχόλια για την εσωτερική πολιτική των Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσά τους, μία κάρτα με τον Νικολάς Μαδούρο με δεμένα μάτια και τη φράση «Έχεις αιχμαλωτίσει την καρδιά μου», αλλά και μία ακόμη που απεικονίζει τη Γροιλανδία σε σχήμα καρδιάς, σχολιάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο τη «φύση του situationship» μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα σε άλλη κάρτα φιλοξενείται φωτογραφία του γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Κρις Βαν Χόλεν με το φερόμενο μέλος εγκληματικής συμμορίας, Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία. «Η αγάπη για εσένα είναι τόσο δυνατή όσο αγαπούν οι Δημοκρατικοί τους παράνομους μετανάστες. Θα πετούσα 1,537 μίλια για να πιω ένα ποτό μαζί σου», γράφει η κάρτα.

Τέλος ο Τραμπ εμφανίζεται σε μία από τις κάρτες να δείχνει την υπογραφή ενός εκτελεστικού διατάγματος που αφορά τον περιορισμό των κοινωνικών επιδομάτων. Ο φάκελος που κρατάει δείχνει τον αριθμό του διατάγματος και δεξιά γράφει: «Γίνε η Βαλεντίνα μου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, συνήθως τα αστεία σχόλια του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούνται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είτε τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο και του αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας Κέιλαν Ντορ.