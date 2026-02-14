Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Ίσως ούτε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να μείνει ανεπηρέαστη φέτος από την άνιση πορεία της οικονομίας. Το δείχνουν ακόμη και οι αγαπημένες καραμέλες σε σχήμα καρδιάς: πέρα από τα κλασικά μηνύματα όπως «KISS ME» και «LOVE BUG», πλέον προτρέπουν και σε οικονομική υπευθυνότητα, με φράσεις όπως «SPLIT RENT» ή «COOK FOR 2».

Όσοι σκέφτονται να κακομάθουν το ταίρι τους έχουν λόγους να ανησυχούν για ένα ακριβό εορταστικό διήμερο. Νέα έκθεση των Groundwork Collaborative και The Century Foundation, που βασίζεται σε στοιχεία Ιανουαρίου από την εταιρεία παρακολούθησης καταναλωτικών δεδομένων NIQ, και δημοσιεύει το Business Insider δείχνει ότι οι τιμές σε βασικά προϊόντα του Αγίου Βαλεντίνου — όπως τα τριαντάφυλλα και τα σοκολατάκια — έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι.

Το σχετικό γράφημα παρουσιάζει τα εξής ευρήματα:

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Τα υψηλότερα εισοδήματα συνεχίζουν να ξοδεύουν, ενώ τα χαμηλότερα δυσκολεύονται. Για ορισμένους, αυτό σημαίνει οικονομικά λουλούδια και ταινία στο σπίτι.

Τα ευρύτερα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν επίσης ότι το φετινό ραντεβού θα είναι ακριβότερο.Ο συνολικός πληθωρισμός, όπως αποτυπώνεται στη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση, παραμένει υψηλότερος από το επιθυμητό επίπεδο, αν και έχει υποχωρήσει από το 9,1% του Ιουνίου 2022 στο 2,7% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, πολλά από τα βασικά προϊόντα της ημέρας έχουν ακριβύνει έντονα: ο δείκτης τιμών για καραμέλες και τσίχλες αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με πέρυσι τον Δεκέμβριο, τα φυτά εσωτερικού χώρου και τα λουλούδια κατά 7,2%, ενώ το φαγητό εκτός σπιτιού κατά 4,1%.

Η οικονομία σε σχήμα Κ

Πρόκειται για ένα ακόμα αποτέλεσμα της λεγόμενης οικονομίας σε σχήμα Κ, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα τα πηγαίνουν σχετικά καλά, ενώ οι υπόλοιποι δυσκολεύονται. Οι πιο εύποροι συνεχίζουν να στηρίζουν την κατανάλωση, την ώρα που τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα πιέζονται — κάτι που φαίνεται και στα σχέδια για τον Άγιο Βαλεντίνο.

Η Elizabeth Pancotti, διευθύνουσα σύμβουλος πολιτικής και υπεράσπισης στο Groundwork Collaborative, σημείωσε ότι φέτος ενδέχεται να εμφανιστεί μια ομάδα καταναλωτών υψηλού εισοδήματος που «κοιτάζουν τα συνταξιοδοτικά τους χαρτοφυλάκια και τις επενδύσεις τους, βλέπουν τις τιμές των μετοχών να ανεβαίνουν και αισθάνονται αρκετά καλά για την οικονομία». Οι υψηλόμισθοι — όσοι βρίσκονται στην κορυφή του «Κ» — ενδέχεται να αγοράζουν χρυσό και είδη πολυτελείας για τους συντρόφους τους.

«Οι υπόλοιποι προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με ένα οικονομικό μπουκέτο αντί για δώδεκα τριαντάφυλλα ή αποφεύγουμε το δείπνο έξω», είπε η Pancotti. Η έκθεση των Groundwork Collaborative και The Century Foundation δείχνει ότι η τιμή ενός μπουκέτου τριαντάφυλλα αυξήθηκε περίπου κατά 17% τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας περίπου τα 13 δολάρια.

Το χάσμα στις δαπάνες φαίνεται να διευρύνεται προς δύο κατευθύνσεις. Ο δείκτης BMO Real Financial Progress Index, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου έως το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου, κατέγραψε μικρή αύξηση τόσο στο ποσοστό των Αμερικανών που δηλώνουν ότι ένα μέσο ραντεβού κοστίζει τουλάχιστον 300 δολάρια όσο και σε εκείνους που λένε ότι δεν τους κοστίζει τίποτα.

«Οι αντιδράσεις στο ολοένα αυξανόμενο κόστος εξόδου οδηγούν σε αυτό που μοιάζει με οικονομία ραντεβού σε σχήμα Κ», δήλωσε ο Paul Dilda, επικεφαλής στρατηγικής καταναλωτών στις ΗΠΑ στην BMO. «Κάποιοι μειώνουν πλήρως τα έξοδα για ραντεβού, είτε αποφεύγοντας τις εξόδους είτε αντικαθιστώντας το εστιατόριο με ένα σπιτικό γεύμα και τα εισιτήρια κινηματογράφου με ποπ κορν στον καναπέ. Στον αντίποδα, κάποιοι αποφασίζουν ότι ένα ακριβό ραντεβού αξίζει το πλήγμα στο πορτοφόλι τους».

Ένας φθηνότερος Άγιος Βαλεντίνος για πολλούς

Πολλοί, ίσως περάσουν τη σημερινή μέρα στο σπίτι, στον καναπέ. Οι αναζητήσεις στη Google για «δραστηριότητες Αγίου Βαλεντίνου στο σπίτι» έφτασαν τον περασμένο Φεβρουάριο στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί, όταν το αυξημένο κόστος ήδη πίεζε τους καταναλωτές.

Ακόμη και ένα γιορτινό γλυκό μπορεί να είναι απρόσιτο για τα χαμηλότερα εισοδήματα: το μεγαλύτερο μέρος της σοκολάτας για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο παράχθηκε όταν το κακάο ήταν «ακόμη εξαιρετικά ακριβό», σύμφωνα με τον David Branch, υπεύθυνο τομέα στο Wells Fargo Agri-Food Institute. Ο ίδιος εκτιμά ότι η σταθεροποίηση των τιμών μπορεί να έρθει στα μέσα της χρονιάς — ίσως εγκαίρως για το Halloween — αλλά όχι για τη φετινή γιορτή.