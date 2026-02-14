newspaper
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:31

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Ίσως ούτε η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να μείνει ανεπηρέαστη φέτος από την άνιση πορεία της οικονομίας. Το δείχνουν ακόμη και οι αγαπημένες καραμέλες σε σχήμα καρδιάς: πέρα από τα κλασικά μηνύματα όπως «KISS ME» και «LOVE BUG», πλέον προτρέπουν και σε οικονομική υπευθυνότητα, με φράσεις όπως «SPLIT RENT» ή «COOK FOR 2».

Όσοι σκέφτονται να κακομάθουν το ταίρι τους έχουν λόγους να ανησυχούν για ένα ακριβό εορταστικό διήμερο. Νέα έκθεση των Groundwork Collaborative και The Century Foundation, που βασίζεται σε στοιχεία Ιανουαρίου από την εταιρεία παρακολούθησης καταναλωτικών δεδομένων NIQ, και δημοσιεύει το Business Insider δείχνει ότι οι τιμές σε βασικά προϊόντα του Αγίου Βαλεντίνου — όπως τα τριαντάφυλλα και τα σοκολατάκια — έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι.

Το σχετικό γράφημα παρουσιάζει τα εξής ευρήματα:

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Τα υψηλότερα εισοδήματα συνεχίζουν να ξοδεύουν, ενώ τα χαμηλότερα δυσκολεύονται. Για ορισμένους, αυτό σημαίνει οικονομικά λουλούδια και ταινία στο σπίτι.

Τα ευρύτερα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν επίσης ότι το φετινό ραντεβού θα είναι ακριβότερο.Ο συνολικός πληθωρισμός, όπως αποτυπώνεται στη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση, παραμένει υψηλότερος από το επιθυμητό επίπεδο, αν και έχει υποχωρήσει από το 9,1% του Ιουνίου 2022 στο 2,7% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, πολλά από τα βασικά προϊόντα της ημέρας έχουν ακριβύνει έντονα: ο δείκτης τιμών για καραμέλες και τσίχλες αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με πέρυσι τον Δεκέμβριο, τα φυτά εσωτερικού χώρου και τα λουλούδια κατά 7,2%, ενώ το φαγητό εκτός σπιτιού κατά 4,1%.

Η οικονομία σε σχήμα Κ

Πρόκειται για ένα ακόμα αποτέλεσμα της λεγόμενης οικονομίας σε σχήμα Κ, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα τα πηγαίνουν σχετικά καλά, ενώ οι υπόλοιποι δυσκολεύονται. Οι πιο εύποροι συνεχίζουν να στηρίζουν την κατανάλωση, την ώρα που τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα πιέζονται — κάτι που φαίνεται και στα σχέδια για τον Άγιο Βαλεντίνο.

Η Elizabeth Pancotti, διευθύνουσα σύμβουλος πολιτικής και υπεράσπισης στο Groundwork Collaborative, σημείωσε ότι φέτος ενδέχεται να εμφανιστεί μια ομάδα καταναλωτών υψηλού εισοδήματος που «κοιτάζουν τα συνταξιοδοτικά τους χαρτοφυλάκια και τις επενδύσεις τους, βλέπουν τις τιμές των μετοχών να ανεβαίνουν και αισθάνονται αρκετά καλά για την οικονομία». Οι υψηλόμισθοι — όσοι βρίσκονται στην κορυφή του «Κ» — ενδέχεται να αγοράζουν χρυσό και είδη πολυτελείας για τους συντρόφους τους.

«Οι υπόλοιποι προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με ένα οικονομικό μπουκέτο αντί για δώδεκα τριαντάφυλλα ή αποφεύγουμε το δείπνο έξω», είπε η Pancotti. Η έκθεση των Groundwork Collaborative και The Century Foundation δείχνει ότι η τιμή ενός μπουκέτου τριαντάφυλλα αυξήθηκε περίπου κατά 17% τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας περίπου τα 13 δολάρια.

Το χάσμα στις δαπάνες φαίνεται να διευρύνεται προς δύο κατευθύνσεις. Ο δείκτης BMO Real Financial Progress Index, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου έως το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου, κατέγραψε μικρή αύξηση τόσο στο ποσοστό των Αμερικανών που δηλώνουν ότι ένα μέσο ραντεβού κοστίζει τουλάχιστον 300 δολάρια όσο και σε εκείνους που λένε ότι δεν τους κοστίζει τίποτα.

«Οι αντιδράσεις στο ολοένα αυξανόμενο κόστος εξόδου οδηγούν σε αυτό που μοιάζει με οικονομία ραντεβού σε σχήμα Κ», δήλωσε ο Paul Dilda, επικεφαλής στρατηγικής καταναλωτών στις ΗΠΑ στην BMO. «Κάποιοι μειώνουν πλήρως τα έξοδα για ραντεβού, είτε αποφεύγοντας τις εξόδους είτε αντικαθιστώντας το εστιατόριο με ένα σπιτικό γεύμα και τα εισιτήρια κινηματογράφου με ποπ κορν στον καναπέ. Στον αντίποδα, κάποιοι αποφασίζουν ότι ένα ακριβό ραντεβού αξίζει το πλήγμα στο πορτοφόλι τους».

Ένας φθηνότερος Άγιος Βαλεντίνος για πολλούς

Πολλοί, ίσως περάσουν τη σημερινή μέρα στο σπίτι, στον καναπέ. Οι αναζητήσεις στη Google για «δραστηριότητες Αγίου Βαλεντίνου στο σπίτι» έφτασαν τον περασμένο Φεβρουάριο στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί, όταν το αυξημένο κόστος ήδη πίεζε τους καταναλωτές.

Ακόμη και ένα γιορτινό γλυκό μπορεί να είναι απρόσιτο για τα χαμηλότερα εισοδήματα: το μεγαλύτερο μέρος της σοκολάτας για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο παράχθηκε όταν το κακάο ήταν «ακόμη εξαιρετικά ακριβό», σύμφωνα με τον David Branch, υπεύθυνο τομέα στο Wells Fargo Agri-Food Institute. Ο ίδιος εκτιμά ότι η σταθεροποίηση των τιμών μπορεί να έρθει στα μέσα της χρονιάς — ίσως εγκαίρως για το Halloween — αλλά όχι για τη φετινή γιορτή.

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία 14.02.26

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
Ημερίδα 14.02.26

Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό

Η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

