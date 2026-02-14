Αγίου Βαλεντίνου: Κορυφώνεται η κίνηση στα καταστήματα – Ουρές σε ανθοπωλεία και ζαχαροπλαστεία

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια εκ των πιο αμφιλεγόμενων γιορτών, με μεγάλο ποσοστό «πιστών», αλλά και πολλούς απλά να την… προσπερνούν.

Για την αγορά της Αθήνας, ωστόσο, είναι αναμφίβολα μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της χρονιάς. Είτε πιστεύει κάποιος στο έθιμο και τηρεί την παράδοση, είτε όχι, για τα ανθοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία και τα καταστήματα δώρων η 14η Φεβρουαρίου αποτελεί μια ημέρα ιδιαίτερη, γεμάτη δημιουργικότητα και αυξημένη κίνηση. Οι άνθρωποι πίσω από τους πάγκους και τις βιτρίνες περιγράφουν στο Orange Press Agency μια γιορτή που, πέρα από το εμπορικό της σκέλος, φέρνει μαζί της μια αύρα αισιοδοξίας και όμορφες ανθρώπινες ιστορίες.

Η προετοιμασία στα ανθοπωλεία ξεκινά νωρίς

Η Πηνελόπη, από το πόστο της στο ανθοπωλείο, εξηγεί ότι ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. «Σίγουρα προετοιμαζόμαστε γιατί είναι μεγάλη γιορτή ο έρωτας και γενικά όλη τη βδομάδα στολίζουμε καρδούλες, παίρνουμε τα φυτά μας και τις τελευταίες δύο μέρες κάνουμε φουλ προετοιμασία για μπουκέτα και παραγγελίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ζήτηση καλύπτει όλο το φάσμα των πελατών, καθώς «όλοι οι άντρες, γυναίκες, παντρεμένοι, ζευγάρια, έχει ποικιλία αυτή η γιορτή».

Όπως είναι φυσικό, οι προτιμήσεις του κοινού επικεντρώνονται σε κλασικές αλλά και πιο ιδιαίτερες επιλογές. «Κόκκινο τριαντάφυλλο επί το πλείστον, τουλίπες που είναι τα αγαπημένα, καρδούλες και λουλούδια εποχής» σημειώνει η Πηνελόπη, υπογραμμίζοντας την ευχάριστη πλευρά της δουλειάς της. «Δεν ξέρω αν είναι μόνο για μια μέρα, πάντως εκείνη τη μέρα όλοι θέλουν να προσφέρουν κάτι. Εντάξει, έχουμε και δουλειά που είναι ευχάριστο για μας, αλλά είναι και μια ωραία γιορτή και είναι όμορφο όλο αυτό» καταλήγει.

Καρδιοχτύπι σε ανθοπωλεία και ζαχαροπλαστεία στην Θεσσαλονίκη

Δεκάδες άτομα, όλων των ηλικιών, σχηματίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ουρές προκειμένου να αγοράσουν ένα μπουκέτο με λουλούδια ή κάποιο γλυκό -κυρίως σε σχήμα καρδιάς- στους αγαπημένους τους, με τη ρομαντική διάθεση να χτυπά… κόκκινο σε αρκετά σημεία της πόλης η οποία σήμερα έχει… ροδοκοκκινίσει από άκρη σε άκρη.

Άλλοι με το έτερον τους ήμισυ και άλλοι χωρίς τους βαλεντίνους τους σπεύδουν να δώσουν και να πάρουν χαμόγελα με τη θερμοκρασία και τον καιρό να ευνοεί τη βόλτα τους στο κέντρο.

Αρκετά ανθοπωλεία και ορισμένα ζαχαροπλαστεία έχουν μάλιστα προσθέσει στις βιτρίνες τους και διάφορα λούτρινα αρκουδάκια ενώ στο κλίμα της ημέρας έχουν μπει ακόμη και τα περίπτερα.

«Παίρνουμε συχνά λουλούδια ο ένας στον άλλον και δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε και σήμερα», λέει ένα ζευγάρι, ενώ πωλητής αναφέρει πως «σήμερα η διάθεση του κόσμου είναι τόσο ωραία που αισθάνομαι σαν να μη δουλεύω».

Σύμφωνα με ανθοπώλες, η πιο συνηθισμένη αγορά του κοινού σήμερα είναι φυσικά τα μπουκέτα με τα κόκκινα τριαντάφυλλα, οι τουλίπες αλλά και τα λεγόμενα αιώνια λουλούδια που πωλούνται μέσα σε γυάλες. Οι τιμές ξεκινούν από τα 3 ευρώ και ανάλογα με το είδος του άνθους ανεβαίνουν, με το κόστος των αιώνιων λουλουδιών να φτάνει ακόμη και στα 25 ευρώ. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που έχουν επιλέξει να στείλουν λουλούδια στους αγαπημένους τους με delivery, καθώς οι διανομείς πηγαινοέρχονται τακτικά στα ανθοπωλεία.

Στα ζαχαροπλαστεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη σημερινή ημέρα, επιβεβαιώνεται το κλισέ ότι ο έρωτας περνά από το στομάχι, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν να αγοράσουν θεματικά γλυκά. Πωλητής λέει στη Voria.gr πως σήμερα έχουν μεγάλη πέραση τα κόκκινα παστάκια σε σχήμα καρδιάς και τα μπισκοτάκια.