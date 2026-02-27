Φως στο Τούνελ: Δύο υποθέσεις – θρίλερ στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA
Η εκπομπή που καθηλώνει τους τηλεθεατές κάθε εβδομάδα.
- Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
- Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις – θρίλερ που κρατούν αμείωτη την αγωνία:
Μία από τις πιοαινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στη Λακωνία.
Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας παραμένει άφαντος σαν να άνοιξε, μέσα στη νύχτα, η γη και να τον κατάπιε στο ίδιο του το σπίτι.
Η εκπομπή επιμένει στην έρευνα και φέρνει τα πάνω – κάτω.
Τα στόματα ανοίγουν. Οι νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση…
Στο «Τούνελ»ο γρίφος του φαντάρου που βρέθηκε νεκρός.
Σύγκρουση στρατού και οικογένειας για το αν τον σκότωσαν και γιατί.
#FosStoTounel
- Φως στο Τούνελ: Δύο υποθέσεις – θρίλερ στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA
- Εθνική Ελλάδας: Η δωδεκάδα για το ματς με το Μαυροβούνιο
- Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
- The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
- Ακόμα νιώθω ότι δεν είναι αλήθεια: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός της σειράς «The Wire» Μπόμπι Τζι Μπράουν
- Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
- Πώς η ΑΕΚ έβαλε… τρικλοποδιά στην Ελλάδα για τη 10η θέση στο UEFA Ranking!
- Διαδηλώσεις στη Βρετανία για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των data center
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις