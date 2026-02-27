Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Φως στο Τούνελ: Δύο υποθέσεις – θρίλερ στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA
27 Φεβρουαρίου 2026

Φως στο Τούνελ: Δύο υποθέσεις – θρίλερ στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA

Η εκπομπή που καθηλώνει τους τηλεθεατές κάθε εβδομάδα.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις – θρίλερ που κρατούν αμείωτη την αγωνία:

Μία από τις πιοαινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στη Λακωνία.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας παραμένει άφαντος σαν να άνοιξε, μέσα στη νύχτα, η γη και να τον κατάπιε στο ίδιο του το σπίτι.

Η εκπομπή επιμένει στην έρευνα και φέρνει τα πάνω – κάτω.

Τα στόματα ανοίγουν. Οι νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση…

Στο «Τούνελ»ο γρίφος του φαντάρου που βρέθηκε νεκρός.

Σύγκρουση στρατού και οικογένειας για το αν τον σκότωσαν και γιατί.

Business
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
27.02.26

Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 49χρονης και ενός 57χρονου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό – Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων
27.02.26

Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων

Σε αρκετά προχωρημένη σήψη η σορός - «Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανήκει σε γυναίκα ή άνδρα, σε αυτό θα βοηθήσει η ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
