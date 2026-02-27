Φως στο Τούνελ: Δύο υποθέσεις – θρίλερ στην αποψινή εκπομπή στο ΜΕGA

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις – θρίλερ που κρατούν αμείωτη την αγωνία:

Μία από τις πιοαινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στη Λακωνία.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας παραμένει άφαντος σαν να άνοιξε, μέσα στη νύχτα, η γη και να τον κατάπιε στο ίδιο του το σπίτι.

Η εκπομπή επιμένει στην έρευνα και φέρνει τα πάνω – κάτω.

Τα στόματα ανοίγουν. Οι νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση…

Στο «Τούνελ»ο γρίφος του φαντάρου που βρέθηκε νεκρός.

Σύγκρουση στρατού και οικογένειας για το αν τον σκότωσαν και γιατί.

