Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Ο χειμώνας μπορεί να γίνει σκληρός με το δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής. Ο κρύος αέρας, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και η θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους απομακρύνουν τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας, αφήνοντάς την αφυδατωμένη, θαμπή και συχνά ερεθισμένη. Το αποτέλεσμα; Φαγούρα, κοκκινίλες, ξεφλούδισμα και αίσθηση τραβήγματος. Το ίδιο συμβαίνει και στο τριχωτό, με τη μορφή ξηρότητας, νιφάδων και ερεθισμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η σωστή φροντίδα, με ήπιες καθαριστικές συνθέσεις και ενυδατικά προϊόντα, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Για το τριχωτό της κεφαλής: Σαμπουάν και θεραπείες που καταπραΰνουν την ξηροδερμία

Το τριχωτό της κεφαλής έχει τις δικές του ανάγκες και συχνά αντιδρά πιο έντονα στις αλλαγές του καιρού από ό,τι το υπόλοιπο δέρμα. Όταν γίνεται ξηρό ή ευαίσθητο, χρειάζεται προϊόντα που όχι μόνο καθαρίζουν απαλά, αλλά ενυδατώνουν, καταπραΰνουν και επαναφέρουν την ισορροπία του. Οι παρακάτω επιλογές στοχεύουν ακριβώς σε αυτό:

Imel Amethyst – Σαμπουάν κατά της ξηροδερμίας για ξηρά μαλλιά

Iδανικό για καταπολέμηση της ξηροδερμίας, με εμπλουτισμένη σύνθεση από εκχύλισμα ημιπολύτιμου λίθου αμέθυστου. Περιέχει εκχύλισμα από το φυτό Syzygium Anisatum (anise myrtle) που βοηθά στην μείωση των φλεγμονών στο τριχωτό της κεφαλής που μπορεί να προέρχονται από κνησμό και ερεθισμούς λόγω ξηροδερμίας, καθώς και εκχυλίσματα από τσουκνίδα και αμαμελίδα που δρουν στοχευμένα κατά της ξηροδερμίας

Apivita Dry Dandruff – Με σέλινο & πρόπολη

Σαμπουάν με φυσικά εκχυλίσματα που στοχεύει τόσο στην ξηροδερμία όσο και στην ξηρή πιτυρίδα. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ξηροδερμία και προλαμβάνει την επανεμφάνισή της, χάρη σε ένα δραστικό συστατικό που προέρχεται από τους σπόρους του φυτού σέλερι. Παράλληλα, εξυγιαίνει το τριχωτό και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αξιοποιώντας το αντιμικροβιακό εκχύλισμα πρόπολης και το βιολογικό αιθέριο έλαιο tea tree.

Kérastase Nutritive – Nutri-Supplement Scalp Serum

Η απόλυτη περιποίηση για το τριχωτό. Ένας ορός Νιασιναμίδης που θρέφει σε βάθος τα ξηρά μαλλιά και το τριχωτό με τις απαραίτητες βιταμίνες. Διαθέτει μη λιπαρή, ρευστή σύνθεση που εξασφαλίζει βαθιά θρέψη με βιταμίνες. Ρυθμίζει και προστατεύει τα επίπεδα ενυδάτωσης του τριχωτού για ανάκτηση της πλήρους άνεσης.

Montibello – Lotion κατά της ξηροδερμίας

Ανακαλύψτε την απόλυτη λύση για την ξηροδερμία με τη λοσιόν Montibello, σχεδιασμένη για να προσφέρει ανακούφιση και φροντίδα σε όλους τους τύπους μαλλιών. Αυτή η εξειδικευμένη φόρμουλα ενυδατώνει σε βάθος το τριχωτό της κεφαλής, καταπολεμώντας την ξηρότητα και την ενοχλητική φαγούρα. Ιδανική για καθημερινή χρήση.

Olea – Σαμπουάν/Αφρόλουτρο με εκχυλίσματα κοραλλιών & λιναρόσπορου

Ένα πολυχρηστικό προϊόν που καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει. Απομακρύνει αποτελεσματικά αλάτι και χλώριο, διατηρώντας τη ζωντάνια και τη φυσική λάμψη της τρίχας.

Για το πρόσωπο: Ήπιος καθαρισμός & ενυδάτωση

Το δέρμα του προσώπου είναι από τα πρώτα σημεία που «πλήττονται» όταν πέφτει η θερμοκρασία. Γι’ αυτό χρειάζεται καθαρισμό που δεν αφυδατώνει και ενυδάτωση που ενισχύει τον δερματικό φραγμό, ώστε να παραμένει υγιές και προστατευμένο όλη την μέρα.

La Roche-Posay Effaclar – Gel καθαρισμού

Αφρώδες τζελ που εξυγιαίνει το δέρμα, ενώ επανεξισορροπεί το pH του. Τώρα με το νέο δραστικό συστατικό Phylobioma. Απομακρύνει απαλά τους ρύπους, αφήνοντας το δέρμα καθαρό και γεμάτο φρεσκάδα. Μειώνει ορατά τις ατέλειες, τα μαύρα στίγματα και τα σημάδια, ενώ παράλληλα απελευθερώνει τους πόρους και μειώνει την περίσσεια σμήγματος.

Bepanthol – Ενυδατική κρέμα ανάπλασης

Ενυδατώνει, προστατεύει και επιταχύνει τη φυσική διαδικασία ανάπλασης του δέρματος. Η σύνθεσή της περιέχει 5% προβιταμίνη Β5 και περιποιείται αποτελεσματικά το ξηρό και το ευαίσθητο σε ερεθισμούς δέρμα. Με διπλή δράση, παρέχει εξωτερικά στο δέρμα την ενυδάτωση που χρειάζεται και επιταχύνει τη φυσική διαδικασία ανάπλασής του εκ των έσω. Αποκαθιστά την άνεση στο ξηρό δέρμα, καταπραΰνοντας την αίσθηση τραβήγματος και είναι κατάλληλη για ήπιους ερεθισμούς.

Helixderm Plus – Αναπλαστική κρέμα με εκχύλισμα ρίζας αλκάνα

Η Helixderm Plus είναι κρέμα για εντατική φροντίδα και αναδόμηση της επιδερμίδας του σώματος. Είναι 100% φυσικό προϊόν κατάλληλο για κάθε ηλικία. Έχει ταχεία επουλωτική δράση, που επιτυγχάνεται με την πρόκληση σαρκοφυίας σε χρόνιες και μη ελκώσεις (πληγές), όπως και σε τραύματα, μικρών, αλλά και μεγάλων, κατακλίσεων.

MyMedica – Κηραλοιφή για ξηροδερμία

Προσφέρει ήπια αντιφλογιστική, καταπραϋντική κι αντισηπτική δράση, ενώ είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση, μια φυσική λύση κατά της ξηροδερμίας.