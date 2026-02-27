«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.
- Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
- Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε την Πέμπτη ο 46χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς εναντίον τεσσάρων παιδιών στο Αίγιο, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να τραυματίσει κάποιον.
«Δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα, δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο», ανέφερε ο 46χρονος σύμφωνα με το patrapress.gr, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις Αρχές.
Υποστηρίζει ότι πυροβόλησε στον αέρα
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως εκείνο το βράδυ άκουσε τα σκυλιά του να γαβγίζουν, βγήκε έξω από το σπίτι δεν είδε κάτι και έπειτα από λίγα λεπτά άκουσε θόρυβο σε αυλόπορτα της οικίας του και θορυβημένος για ύπαρξη ύποπτου ατόμου, πήρε το όπλο του και για εκφοβισμό πυροβόλησε σε «νεκρή ζώνη» σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο που βρίσκεται έναντι του σπιτιού.
Ο 46χρονος συμπλήρωσε ότι πριν τις βολές δεν είδε κάποιο άτομο, ούτε την παρέα των παιδιών και πως η θέση που βρισκόταν δεν του επέτρεπε να στρέψει το όπλο και να «ρίξει» στον αέρα.
Για το γεγονός ότι μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του και κοιμήθηκε, είπε ότι αφού πυροβόλησε και δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή φωνές, εκτίμησε ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί γύρω.
Τέλος, σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του, σημείωσε ότι ήταν κειμήλια, τα οποία λόγω αμέλειας δεν είχε δηλώσει στις Αρχές.
Τι είχε πει στους αστυνομικούς
«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες, έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Υπάρχει πρόβλημα με τη φασαρία, σε καθημερινή βάση από διάφορα άτομα γύρω από το σπίτι μου. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω, δεν ήθελα να τους τραυματίσω» φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 47χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τέσσερα ανήλικα παιδιά στο Αίγιο.
- «Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
- Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
- Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
- «Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
- Γιατί άλλαξαν έδρα τρία παιχνίδια της Euroleague…
- Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
- 90 γιακαράντες στη Λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου
- Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις