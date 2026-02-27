«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε την Πέμπτη ο 46χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς εναντίον τεσσάρων παιδιών στο Αίγιο, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να τραυματίσει κάποιον.

«Δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα, δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο», ανέφερε ο 46χρονος σύμφωνα με το patrapress.gr, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις Αρχές.

Υποστηρίζει ότι πυροβόλησε στον αέρα

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως εκείνο το βράδυ άκουσε τα σκυλιά του να γαβγίζουν, βγήκε έξω από το σπίτι δεν είδε κάτι και έπειτα από λίγα λεπτά άκουσε θόρυβο σε αυλόπορτα της οικίας του και θορυβημένος για ύπαρξη ύποπτου ατόμου, πήρε το όπλο του και για εκφοβισμό πυροβόλησε σε «νεκρή ζώνη» σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο που βρίσκεται έναντι του σπιτιού.

Ο 46χρονος συμπλήρωσε ότι πριν τις βολές δεν είδε κάποιο άτομο, ούτε την παρέα των παιδιών και πως η θέση που βρισκόταν δεν του επέτρεπε να στρέψει το όπλο και να «ρίξει» στον αέρα.

Για το γεγονός ότι μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του και κοιμήθηκε, είπε ότι αφού πυροβόλησε και δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή φωνές, εκτίμησε ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί γύρω.

Τέλος, σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του, σημείωσε ότι ήταν κειμήλια, τα οποία λόγω αμέλειας δεν είχε δηλώσει στις Αρχές.

Τι είχε πει στους αστυνομικούς

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες, έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Υπάρχει πρόβλημα με τη φασαρία, σε καθημερινή βάση από διάφορα άτομα γύρω από το σπίτι μου. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω, δεν ήθελα να τους τραυματίσω» φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 47χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τέσσερα ανήλικα παιδιά στο Αίγιο.