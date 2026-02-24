Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος

Οργή και ένα «γιατί» το πρωί στα δικαστήρια Αιγίου για τον 46χρονο, που το βράδυ της Παρασκευής, σημάδεψε και πυροβόλησε 4 ανήλικα αγόρια. Γιατί απλώς έκαναν… φασαρία.

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε; Για ποιον λόγο;», είπε η γιαγιά του 15χρονου.

Τα αγόρια επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 10:30 το βράδυ και πέρασαν έξω από το σπίτι του 46χρονου, που διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί του.

Χωρίς ενδοιασμό, ο 46χρονος πυροβόλησε δύο φορές τα παιδιά. Στον αέρα υποστηρίζει ο ίδιος. Σε ευθεία βολή, λένε οι συγγενείς τους.

«Πήγα στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τρία παιδιά ξαπλωμένα, τα πόδια του ενός να έχουν γίνει κατακόκκινα, να έχουν αίματα. Η φόρμα του κατακόκκινη όλη μες στα αίματα, το άλλο το παιδί να μην μπορεί να κάτσει, είχε χτυπήματα πίσω», λέει η αδελφή του ενός παιδιού και συνεχίζει:

«Στην αρχή ένιωσαν αυτό, ότι κάτι τους ακουμπάει. Και επειδή μες στην αδρεναλίνη έτρεχαν, τρέξανε πάρα πολύ μακριά, όταν σταμάτησαν, τότε άρχισαν να καίγονται. Άρχισαν να καθαρίζουν τις πληγές τους, ο 17χρονος άρχισε να βγάζει τις πληγές μόνος του με τα χέρια του. Ο αδερφός μου έτσουζε πάρα πολύ, το άλλο το παιδί το έφεραν σηκωτό».

Και στα 4 παιδιά βρέθηκαν τραύματα από τα σκάγια του κυνηγετικού. Μάλιστα στον γιο του κου Αντωνίου, βρέθηκαν 12 σκάγια, και στα δύο πόδια.

«Δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο. Πονάνε, γιατί τα σκάγια έχουν μείνει μέσα. Μόνο δύο καταφέραμε να βγάλουμε. Βρίσκουμε ακόμα σκάγια στα ρούχα και στα παπούτσια των παιδιών», λέει η μητέρα του.

Αίγιο: Ζήτησε συγγνώμη ο 46χρονος

Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισης, ο 46χρονος υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά του.

«Ζητάει συγγνώμη για την δράση του, είναι μετανιωμένος, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν είχε ανθρώπους μπροστά του όταν έριξε τις 2 βολές. Δεν είχε οπτική επαφή με ανθρώπους».

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του 46χρονου, μιλώντας στο Live News είπε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος.

«Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Για λόγους σεβασμού του λειτουργήματος, δεν θέλω να εκφράσω την υπερασπιστική γραμμή. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, λόγω της κυνηγετικής καραμπίνας και των φυσιγγίων που είναι για πτηνά, είναι από επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας».

<span<br /> data-mce-type=»bookmark» style=»display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;»<br /> class=»mce_SELRES_start»>﻿</span><br />

Το κλίμα στα δικαστήρια σήμερα το πρωί ήταν τεταμένο.

Στο σπίτι πάντως του 46χρονου βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα. Πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.