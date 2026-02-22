Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες, έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Υπάρχει πρόβλημα με τη φασαρία, σε καθημερινή βάση από διάφορα άτομα γύρω από το σπίτι μου. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω, δεν ήθελα να τους τραυματίσω» φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο 47χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τέσσερα ανήλικα παιδιά στο Αίγιο.

Ο 47χρονος άντρας βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 47χρονος ενοχλημένος από την φασαρία που κάνουν τα παιδιά παίρνει την καραμπίνα στα χέρια του, βγαίνει στο μπαλκόνι και ανοίγει πυρ κατά 4 ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία οι πυροβολισμοί ήταν σε ευθεία βολή.

Πως έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο των πυροβολισμών εντοπίστηκαν σε πίνακα φωτισμού, σημάδια από σκάγια, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Ετσι, από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από το διαμέρισμα του κατηγορούμενου.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα βρέθηκαν, μάλιστα, δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Μετά την επίθεση, ο 47χρονος φέρεται να πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι Αιγιαλείας, υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.