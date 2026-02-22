Ανακοίνωση για τη σύλληψη του άνδρα ο οποίος πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο εξέδωσε η Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, συνελήφθη ένας 46χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον τεσσάρων ανηλίκων, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στην οδό Φιλοποίμενος.

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν.

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου.Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.