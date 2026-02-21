Ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Αίγιο
Ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης στο Αίγιο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα πυροβόλησε από σπίτι
Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε μία παρέα τεσσάρων ανήλικων.
Οι νεαροί περπατούσαν στην στην οδό Φιλοποίμενος όταν ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο.
Η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.
Μετά το περιστατικό, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα πυροβόλησε από σπίτι.
