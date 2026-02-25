Με την οργή των συγγενών των τεσσάρων εφήβων, που πυροβολήθηκαν πισώπλατα γιατί… έκαναν φασαρία, ήρθε ο 46χρονος δράστης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, στο Αίγιο. Λίγο νωρίτερα, είχε εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια δημιουργήθηκε ένταση όταν συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμασαν έντονα ενώ κάποιοι προσπάθησαν να του επιτεθούν. Οι αστυνομικοί που τον μετέφεραν πίσω στο κτίριο της Ασφάλειας Αιγίου όπου θα συνεχιστεί η κράτησή του, τον απομάκρυναν άμεσα από το σημείο.

Ο Σταύρος Αντωνίου, πατέρας ενός από τα παιδιά, μίλησε στο Mega για το απίστευτο περιστατικό: «Το παιδί μου και όλα τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ. Αυτή τη στιγμή στο σώμα του ο γιος μου έχει δέκα σκάγια, στο χειρουργείο βγάλαμε τα δύο». Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει παιδί που έχει φάει πιο πολλά σκάγια και ότι ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές πάνω στα παιδιά, που δέχτηκαν τα βλήματα πισώπλατα.

Οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν έντονα τον κατηγορούμενο ενώ κάποιοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι ότι ο γιος του κ. Αντωνίου θα παραμείνει «μια ζωή με τα υπόλοιπα σκάγια στα πόδια του» διότι οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα αφαιρέσουν καθώς «όσο ανοίγεις το δέρμα για τα να βγάλεις, τόσο αυτά μετακινούνται». Όπως του έχουν πει οι γιατροί, συνήθως αυτό δεν επηρεάζει κάποιου τη ζωή, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να βγάλουν φλεγμονή ή κάτι άλλο.

Πέρα από το ψυχολογικό, συνέχισε ο ίδιος, είναι και τα τραύματά του που θα κρατήσουν τον γιο του εκτός σχολείου για ένα διάστημα «Περπατάει πολύ λίγο διότι έχει κάνει χειρουργείο στο γόνατο, έχει ράματα» προσθέτει.

Για το περιστατικό ο ίδιος είπε ότι τα παιδιά περνούσαν τυχαία από το σημείο, ενώ ο δράστης είναι γνωστός στο Αίγιο καθώς διατηρεί συνεργείο. «Ο γιος μου μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που περνούσαν από εκεί. Δεν σταμάτησαν καθόλου και δέχτηκαν από πίσω δύο πυροβολισμούς. Δεν είχαν ακούσει κάποιον να λέει κάτι, δεν περίμεναν… Ο δικός μου ήρθε με αίματα στο σπίτι, τα άλλα τρία πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο» δήλωσε στη συνέχεια ο πατέρας.

<br />

Όσο για αν θα προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον του δράστη, ο ίδιος το επιβεβαίωσε λέγοντας ότι σύμφωνα και με το πόρισμα της Αστυνομίας πρόκειται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» συμπληρώντας ότι «ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά».

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/02) στο Αίγιο, όταν ο 46χρονος στόχευεσε προς τα τέσσερα παιδιά με την καραμπίνα του και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «έκαναν φασαρία» την ώρα που κατέβαιναν τα σκαλιά της οδού Φιλοποίμενος.

Ο 46χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.