Ιράν: Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα με απειλή δασμών σε χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία
Απειλή δασμών 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν περιλαμβάνει το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των διαπραγματεύσεων στο Ομάν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών 25% σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Το διάταγμα υπεγράφη καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η «κόκκινη γραμμή»
Το διάταγμα Τραμπ, πάντως, έρχεται ενώ η Τεχεράνη έθεσε ως «σημαντικότερη απαίτηση» στις διαπραγματεύσεις την «αποτελεσματική και επαληθεύσιμη άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων».
Το Ιράν ζήτησε να εξεταστεί το «νόμιμο δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του», χαρακτηρίζοντάς το ως «κόκκινη γραμμή».
Επιδίωξε, επίσης, και κατάφερε να κρατήσει εκτός συζητήσεων το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (περισσότερα εδώ).
