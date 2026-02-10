Δυτική Οχθη: Ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτησή της στο Ισραήλ
Η «σταθερή Δυτική Οχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές», τονίζει αξιωματούχος των ΗΠΑ, επαναβεβαιώνοντας ότι ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Η «σταθερή Δυτική Οχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από το πρακτορείο.
Η «σταθερή Δυτική Οχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια»
Τα νέα ισραηλινά μέτρα για τη Δυτική Οχθη που ανακοινώθηκαν το σαββατοκύριακο – μεταξύ των οποίων η ευκολότερη πώληση της γης σε εποίκους, ο έλεγχος των θρησκευτικών χώρων – και καταγγέλθηκαν διεθνώς, κινδυνεύουν σύμφωνα με αναλυτές να επιταχύνουν την προσάρτηση του κατεχόμενου εδάφους, να διευκολύνουν την αγορά γης από τους εποίκους και να ωθήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό να συγκεντρωθεί σε αστικούς θύλακες.
Το πλήρες κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά ορισμένα από τα μέτρα έχουν γίνει γνωστά μέσω ανακοινώσεων. Η ακριβής ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων είναι άγνωστη αλλά δεν απαιτούν έγκριση από κανένα άλλο όργανο.
Τα μέτρα θα ενισχύσουν επίσης τον έλεγχο του Ισραήλ σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Οχθης όπου η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, ασκεί την εξουσία.
Βάσει των συμφωνιών του Οσλο, η Δυτική Οχθη χωρίζεται σε περιοχές Α, Β και Γ – αντίστοιχα υπό παλαιστινιακό έλεγχο, κοινό και ισραηλινό έλεγχο.
Τους ωθούν «σε θύλακες»
Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, τα νέα μέτρα θα επεκτείνουν την ισραηλινή εξουσία σε αυτές τις περιοχές ώστε να καταπολεμηθούν «οι παραβιάσεις που σχετίζονται με το νερό, οι ζημιές στους αρχαιολογικούς χώρους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ρυπαίνουν όλη την περιοχή».
Για τον Φάθι Νιμέρ, ειδικό στο παλαιστινιακό κέντρο έρευνας Al-Shakaba, αυτή η «τρομερά αόριστη» δήλωση κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί ως έρεισμα για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.
«Αυτό που θέλουν είναι να ωθήσουν τους Παλαιστίνιους σε μικρά κομμάτια γης, γενικότερα στις μεγάλες πόλεις, σε θύλακες», προσθέτει ο πολιτικός επιστήμονας Αλί Τζαρμπάουι.
«Το Ισραήλ προωθεί την προσάρτηση, είναι κάτι που παρατηρούμε εδώ και τρία χρόνια, αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το Ισραήλ αποφάσισε επίσης να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή», υπογραμμίζει ο Γιονάταν Μιζρασί του ισραηλινού κινήματος κατά του εποικισμού Ειρήνη Τώρα.
- Δυτική Οχθη: Ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτησή της στο Ισραήλ
- Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
- Τουρκία: Ενεργειακές συμφωνίες με 5 χώρες, Exxon και Chevron, βλέπει η Τουρκίγε
- Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
- Λίβανος: Αλλοι 4 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας
- Ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί Σλοβακία και Ουγγαρία, όπου κυβερνούν σύμμαχοι του Τραμπ
- Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
- Σουδάν: Οι φρικαλεότητες της Ελ Φάσερ επαναλαμβάνονται στην Κορντοφάν, καταγγέλλει ο ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις