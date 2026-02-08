De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή μια σειρά μέτρων που θα διευκολύνουν τους εποίκους στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη να αγοράζουν γη, ενώ θα παρέχουν στις ισραηλινές αρχές περισσότερες εξουσίες επιβολής του νόμου έναντι των Παλαιστινίων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Δυτική Όχθη είναι ένα από τα εδάφη που διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος.

Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή (PA), η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση.

Αναφερόμενοι σε δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ, οι ισραηλινές ιστοσελίδες ειδήσεων Ynet και Haaretz ανέφεραν ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν την κατάργηση κανονισμών δεκαετιών που εμποδίζουν τους Ιουδαίους ιδιώτες πολίτες να αγοράζουν γη στη Δυτική Όχθη.

Israel to take more West Bank powers and relax settler land buys, media say https://t.co/3N1Nt6x4Bc — The Straits Times (@straits_times) February 8, 2026

Αναφέρθηκε επίσης ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν την άδεια στις ισραηλινές αρχές να διαχειρίζονται ορισμένους θρησκευτικούς χώρους και να επεκτείνουν την εποπτεία και την επιβολή του νόμου σε περιοχές που βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων, παραβάσεων σχετικά με το νερό και ζημιών σε αρχαιολογικούς χώρους.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι τα νέα μέτρα είναι επικίνδυνα, παράνομα και ισοδυναμούν με de facto προσάρτηση.

Οι Ισραηλινοί υπουργοί δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Παράνομος επεκτατισμός του Ισραήλ

Τα νέα μέτρα έρχονται τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, αλλά η κυβέρνησή του δεν έχει επιδιώξει να περιορίσει την επιταχυνόμενη κατασκευή οικισμών από το Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, τους στερεί ένα πιθανό κράτος, καθώς κατατρώει το έδαφός τους.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος αργότερα φέτος θα αντιμετωπίσει νέο εκλογικό αγώνα, θεωρεί την ίδρυση οποιουδήποτε παλαιστινιακού κράτους απειλή για την ασφάλεια.

Breaking: Israeli forces brutally beat and kicked a young Palestinian man—even while he was handcuffed—after arresting him in the village of Nabi Salih, in the occupied West Bank, simply for trying to save trees they were attempting to uproot. pic.twitter.com/GGEiTeY4LZ — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 7, 2026

Η κυβερνητική του συμμαχία περιλαμβάνει πολλά μέλη που υποστηρίζουν τους εποίκους και επιθυμούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, εδάφη που κατακτήθηκαν στον πόλεμο του 1967 στη Μέση Ανατολή και για τα οποία το Ισραήλ επικαλείται βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σε μια μη δεσμευτική γνωμοδότηση το 2024 ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και οι οικισμοί εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτή την άποψη.