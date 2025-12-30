newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 07:10

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα, μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο και άλλη πηγή, οι οποίοι έχουν άμεση γνώση, του θέματος.

Ενώ η κατάσταση ασφάλειας στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί δραματικά και άλλες δυτικές κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει τις πολιτικές του Ισραήλ, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρείται υποστηρικτική. Αυτή είναι η πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του Τραμπ που αυτός και η ομάδα του έχουν αναλάβει εκτενή συζήτηση με τον Νετανιάχου σχετικά με την πολιτική στη Δυτική Όχθη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι μια βίαιη κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη θα υπονομεύσει τις προσπάθειες εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα και θα αποτρέψει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, πριν από το τέλος της θητείας του Τραμπ.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η κυβέρνηση Νετανιάχου, έχει προωθήσει πολιτικές που έχουν αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή και την έχουν στερήσει από χρηματοδότηση, έχουν επεκτείνει δραματικά τους οικισμούς, έχουν νομιμοποιήσει τους οικισμούς εκτός σχεδίου, έχουν εκτοπίσει βίαια παλαιστινιακές κοινότητες και έχουν κάνει πολλά άλλα βήματα προς την de facto προσάρτηση.

Ευχολόγια και «ανησυχία» για την βία των εποίκων

Ο Τραμπ και η ομάδα του εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα και να «ηρεμήσει τα πράγματα», σύμφωνα με τις πηγές.

«Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για τη Δυτική Όχθη. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουμε σε μια απόφαση για αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το θέμα συζητήθηκε τόσο στη προπαρασκευαστική συνάντηση του Νετανιάχου τη Δευτέρα το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, όσο και κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου το απόγευμα.

Ο Πρόεδρος και η ομάδα του έθιξαν τη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων, την οικονομική αστάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών, σύμφωνα με τις πηγές.

Το μήνυμα από τις ΗΠΑ ήταν ότι η αλλαγή πορείας στη Δυτική Όχθη είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές χώρες και, ενδεχομένως, για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

«Ο Νετανιάχου μίλησε πολύ έντονα κατά της βίας των εποίκων και δήλωσε ότι θα λάβει περισσότερα μέτρα», είπε η πηγή που έχει γνώση. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις ιδιωτικές συναντήσεις του Προέδρου.

Η αναίρεση των κυρώσεων κατά των βίαιων εποίκων από τον Τραμπ

Η πολιτική για τη Δυτική Όχθη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους οικισμούς, είναι ένα θέμα εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικά για το Ισραήλ.

Το  λόμπι των εποίκων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βάσης του Νετανιάχου και έχει τεράστια επιρροή στην κυβέρνηση συνασπισμού του και στο κόμμα του, το Λικούντ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ αναίρεσε τις κυρώσεις Μπάιντεν κατά των βίαιων εποίκων και διόρισε τον Μάικ Χάκαμπι — γνωστό για τις σθεναρές φιλο-εποικιστικές απόψεις του — ως πρεσβευτή στο Ισραήλ.

Από τότε, δύο Παλαιστίνιοι Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εποίκων και οι φόβοι για ευρύτερη αποσταθεροποίηση έχουν αυξηθεί. Ο Χάκαμπι έχει προσπαθήσει να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να τροποποιήσει κάποιες από τις πολιτικές της, χωρίς όμως να υπάρξει σημαντική πρόοδος.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει τη Δευτέρα ποιες ήταν οι διαφωνίες του με τον Νετανιάχου σχετικά με τη Δυτική Όχθη. «Αυτός θα κάνει το σωστό. Το ξέρω αυτό. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Θα κάνει το σωστό», δήλωσε ο Τραμπ.

Πέρα από αυτό το θέμα, ο Τραμπ ήταν εξαιρετικά επαινετικός για τον Νετανιάχου και τις πολιτικές του Ισραήλ — περιλαμβανομένων αυτών στη Γάζα και προς το Ιράν — στις δύο κοινές εμφανίσεις τύπου τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Δικαίωμα του Ισραήλ να την αναγνωρίσει, λένε οι ΗΠΑ στο ΣΑ το ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 30.12.25

ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν στο ΣΑ του ΟΗΕ το δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική» ως προς το επίμαχο θέμα.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Κατά της αναγνώρισής της η Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Εκτακτη συνεδρίαση 30.12.25

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Ελλάδα διατύπωσε τη θέση της για τη Σομαλιλάνδη στο ΣΑ του ΟΗΕ, που συζήτησε την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την Ενότητα, την Κυριαρχία και την Εδαφική Ακεραιότητα της Σομαλίας.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Ειρηνικός Ωκεανός 30.12.25

2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Λευκός Οίκος 30.12.25

Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ» που ξανάνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης
Όλη η αλήθεια 30.12.25

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ» που ξανάνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης

Η Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:10 με ένα έκτακτο «Φως στο Τούνελ», ξεδιπλώνοντας μυστικά που παρέμεναν κρυφά και κάνοντας αποκαλύψεις που θα σοκάρουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα
Ελλάδα 30.12.25

Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα

Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, γιατί απλοποιούνται μεταβιβάσεις, αλλά και οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Προκόπης Γιόγιακας
Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι
Ελλάδα 30.12.25

Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι

Τι λένε τα στοιχεία και πόση αλήθεια για τη νεανική παραβατικότητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Νομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ανεξάρτητες Αρχές προειδοποιούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Γιώργος Σχοινάς
Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα
Tout est politique 30.12.25

Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα

Το στυλ μπορεί να γοητεύει, αλλά δεν αθωώνει. Η περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό δείχνει πώς μια αισθητική που ταυτίστηκε με την απελευθέρωση του σώματος μπορεί να συνυπάρχει με πολιτικές θέσεις βαθιά συντηρητικές — και γιατί αυτή η αντίφαση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε ακίνδυνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Δικαίωμα του Ισραήλ να την αναγνωρίσει, λένε οι ΗΠΑ στο ΣΑ το ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 30.12.25

ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν στο ΣΑ του ΟΗΕ το δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική» ως προς το επίμαχο θέμα.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Κατά της αναγνώρισής της η Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Εκτακτη συνεδρίαση 30.12.25

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Ελλάδα διατύπωσε τη θέση της για τη Σομαλιλάνδη στο ΣΑ του ΟΗΕ, που συζήτησε την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την Ενότητα, την Κυριαρχία και την Εδαφική Ακεραιότητα της Σομαλίας.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Ειρηνικός Ωκεανός 30.12.25

2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο