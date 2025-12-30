Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα, μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο και άλλη πηγή, οι οποίοι έχουν άμεση γνώση, του θέματος.

Ενώ η κατάσταση ασφάλειας στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί δραματικά και άλλες δυτικές κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει τις πολιτικές του Ισραήλ, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρείται υποστηρικτική. Αυτή είναι η πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του Τραμπ που αυτός και η ομάδα του έχουν αναλάβει εκτενή συζήτηση με τον Νετανιάχου σχετικά με την πολιτική στη Δυτική Όχθη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι μια βίαιη κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη θα υπονομεύσει τις προσπάθειες εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα και θα αποτρέψει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, πριν από το τέλος της θητείας του Τραμπ.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η κυβέρνηση Νετανιάχου, έχει προωθήσει πολιτικές που έχουν αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή και την έχουν στερήσει από χρηματοδότηση, έχουν επεκτείνει δραματικά τους οικισμούς, έχουν νομιμοποιήσει τους οικισμούς εκτός σχεδίου, έχουν εκτοπίσει βίαια παλαιστινιακές κοινότητες και έχουν κάνει πολλά άλλα βήματα προς την de facto προσάρτηση.

Ευχολόγια και «ανησυχία» για την βία των εποίκων

Ο Τραμπ και η ομάδα του εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα και να «ηρεμήσει τα πράγματα», σύμφωνα με τις πηγές.

«Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για τη Δυτική Όχθη. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουμε σε μια απόφαση για αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το θέμα συζητήθηκε τόσο στη προπαρασκευαστική συνάντηση του Νετανιάχου τη Δευτέρα το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, όσο και κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου το απόγευμα.

Ο Πρόεδρος και η ομάδα του έθιξαν τη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων, την οικονομική αστάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών, σύμφωνα με τις πηγές.

Το μήνυμα από τις ΗΠΑ ήταν ότι η αλλαγή πορείας στη Δυτική Όχθη είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές χώρες και, ενδεχομένως, για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

«Ο Νετανιάχου μίλησε πολύ έντονα κατά της βίας των εποίκων και δήλωσε ότι θα λάβει περισσότερα μέτρα», είπε η πηγή που έχει γνώση. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις ιδιωτικές συναντήσεις του Προέδρου.

Η αναίρεση των κυρώσεων κατά των βίαιων εποίκων από τον Τραμπ

Η πολιτική για τη Δυτική Όχθη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους οικισμούς, είναι ένα θέμα εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικά για το Ισραήλ.

Το λόμπι των εποίκων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βάσης του Νετανιάχου και έχει τεράστια επιρροή στην κυβέρνηση συνασπισμού του και στο κόμμα του, το Λικούντ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ αναίρεσε τις κυρώσεις Μπάιντεν κατά των βίαιων εποίκων και διόρισε τον Μάικ Χάκαμπι — γνωστό για τις σθεναρές φιλο-εποικιστικές απόψεις του — ως πρεσβευτή στο Ισραήλ.

Από τότε, δύο Παλαιστίνιοι Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εποίκων και οι φόβοι για ευρύτερη αποσταθεροποίηση έχουν αυξηθεί. Ο Χάκαμπι έχει προσπαθήσει να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να τροποποιήσει κάποιες από τις πολιτικές της, χωρίς όμως να υπάρξει σημαντική πρόοδος.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει τη Δευτέρα ποιες ήταν οι διαφωνίες του με τον Νετανιάχου σχετικά με τη Δυτική Όχθη. «Αυτός θα κάνει το σωστό. Το ξέρω αυτό. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Θα κάνει το σωστό», δήλωσε ο Τραμπ.

Πέρα από αυτό το θέμα, ο Τραμπ ήταν εξαιρετικά επαινετικός για τον Νετανιάχου και τις πολιτικές του Ισραήλ — περιλαμβανομένων αυτών στη Γάζα και προς το Ιράν — στις δύο κοινές εμφανίσεις τύπου τους.