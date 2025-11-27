newspaper
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 22:34

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούν έξω από μια αποθήκη στο οποίο έψαχναν δύο νέους άντρες.

Κάποια στιγμή, οι δύο Παλαιστίνιοι  26 και 37 ετών, βγαίνουν έξω με τα χέρια ψηλά, σηκώνοντας τις μπλούζες τους για να φανεί πως είναι άοπλοι, παραδινόμενοι στον στρατό του Ισραήλ.

Λίγο αργότερα, χωρίς να υπάρχει καμία απειλητική κίνηση εναντίον των στρατιωτών, οι ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν, εκτελώντας τους δύο νεαρούς Παλαιστίνιους από την Τζενίν.

Αντιδράσεις για την εκτέλεση στη Δυτική Όχθη

Σε ανακοίνωση με τίτλο «η εκτέλεση δύο άοπλων Παλαιστινίων νέων από τον σιωνιστικό εχθρό αποκαλύπτει την εγκληματική του νοοτροπία» η Χαμάς αντέδρασε στην εκτέλεση.

Ανέφερε πως «το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς θεωρεί ότι η εκτέλεση δύο άοπλων Παλαιστινίων νέων στη Τζενίν από τις σιωνιστικές εχθρικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έφυγαν από το σπίτι χωρίς να αποτελούν απειλή, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την εγκληματική νοοτροπία που διέπει τη συμπεριφορά του εχθρού και την πλήρη αδιαφορία του για το παλαιστινιακό αίμα, πέρα από κάθε νόμο και ανθρώπινη νόρμα».

Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε λόγο για «αποτρόπαιο έγκλημα της εκτέλεσης με συνοπτικές διαδικασίες από ισραηλινούς στρατιώτες».

Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP), δήλωσε ότι «αυτό το έγκλημα αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τον σαδισμό του εχθρού, ο οποίος διαπράττει αυτά τα εγκλήματα μπροστά στα μάτια του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου, ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει στρατιωτικά και διπλωματικά τον σιωνιστικό εχθρό».

Ο υπουργός Μπεν Γκβιρ συγχαίρει τους στρατιώτες και τους συνοριοφύλακες για την εκτέλεση

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως «παρέχει πλήρη υποστήριξη στους μαχητές της Συνοριακής Φρουράς και στους στρατιώτες του IDF που πυροβόλησαν καταζητούμενους τρομοκράτες που βγήκαν από ένα κτίριο στη Τζενίν. Οι μαχητές ενήργησαν ακριβώς όπως αναμενόταν από αυτούς οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν!».

World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς
«Εγγυήσεις ασφαλείας» 27.11.25

Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, επισήμανε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Καμπανάκι κινδύνου 27.11.25

Πώς σταματάς την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Χτίζεις σπίτια!

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
