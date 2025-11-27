Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες
Σε βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούν έξω από μια αποθήκη στο οποίο έψαχναν δύο νέους άντρες.
Κάποια στιγμή, οι δύο Παλαιστίνιοι 26 και 37 ετών, βγαίνουν έξω με τα χέρια ψηλά, σηκώνοντας τις μπλούζες τους για να φανεί πως είναι άοπλοι, παραδινόμενοι στον στρατό του Ισραήλ.
Λίγο αργότερα, χωρίς να υπάρχει καμία απειλητική κίνηση εναντίον των στρατιωτών, οι ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν, εκτελώντας τους δύο νεαρούς Παλαιστίνιους από την Τζενίν.
Αντιδράσεις για την εκτέλεση στη Δυτική Όχθη
Σε ανακοίνωση με τίτλο «η εκτέλεση δύο άοπλων Παλαιστινίων νέων από τον σιωνιστικό εχθρό αποκαλύπτει την εγκληματική του νοοτροπία» η Χαμάς αντέδρασε στην εκτέλεση.
Ανέφερε πως «το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς θεωρεί ότι η εκτέλεση δύο άοπλων Παλαιστινίων νέων στη Τζενίν από τις σιωνιστικές εχθρικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έφυγαν από το σπίτι χωρίς να αποτελούν απειλή, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την εγκληματική νοοτροπία που διέπει τη συμπεριφορά του εχθρού και την πλήρη αδιαφορία του για το παλαιστινιακό αίμα, πέρα από κάθε νόμο και ανθρώπινη νόρμα».
Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε λόγο για «αποτρόπαιο έγκλημα της εκτέλεσης με συνοπτικές διαδικασίες από ισραηλινούς στρατιώτες».
Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP), δήλωσε ότι «αυτό το έγκλημα αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τον σαδισμό του εχθρού, ο οποίος διαπράττει αυτά τα εγκλήματα μπροστά στα μάτια του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου, ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει στρατιωτικά και διπλωματικά τον σιωνιστικό εχθρό».
Ο υπουργός Μπεν Γκβιρ συγχαίρει τους στρατιώτες και τους συνοριοφύλακες για την εκτέλεση
מעניק גיבוי מלא ללוחמי מג»ב ולוחמי צה»ל שירו לעבר מחבלים מבוקשים שיצאו ממבנה בג’נין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שמצופה מהם – מחבלים צריכים למות!
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 27, 2025
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως «παρέχει πλήρη υποστήριξη στους μαχητές της Συνοριακής Φρουράς και στους στρατιώτες του IDF που πυροβόλησαν καταζητούμενους τρομοκράτες που βγήκαν από ένα κτίριο στη Τζενίν. Οι μαχητές ενήργησαν ακριβώς όπως αναμενόταν από αυτούς οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν!».
