Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στη Γάζα παρά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε πέντε μαχητές που έβγαιναν από τούνελ στη Ράφα

Σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται τους ανταποκριτές του επί του εδάφους οι οποίοι είδαν αναφορά του νοσοκομείου Νάσερ, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν εκτοπισμένο Παλαιστίνιο κοντά στη Χαν Γιουνίς.

Το AJ σημειώνει ότι αυτό το πλήγμα θυμίζει χθεσινές επιθέσεις όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι από ισραηλινά πυρά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με πυρά πυροβολικού στην κεντρική και τη νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Χαν Γιουνίς, την Μπουρέιτζ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας και στη Ράφα στον νότο.

Ο ισραηλινός στρατός, από τη μεριά του, ανακοίνωσε ότι σκότωσε πέντε μαχητές που έβγαιναν από τούνελ στη Ράφα, στην περιοχή που ελέγχει.

Δείτε σχετικό βίντεο:

צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל זיהו לפני זמן קצר חמישה מחבלים שיצאו מתשתית טרור תת-קרקעית במזרח רפיח מעבר לקו הצהוב, והתקרבו לכוחות צה»ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. חיל האוויר בהכוונת הכוחות… pic.twitter.com/D92evisxkk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2025

Η Χαμάς κατηγορεί τις IDF ότι μετακινούν τα σήματα της «Κίτρινης Γραμμής», παραβιάζοντας έτσι τη συμφωνία εκεχειρίας.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους εφήβους στη γειτονιά Καφρ Άκαμπ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το WAFA, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ένας ήταν 18 και ο άλλος 16 ετών. Οι IDF πυροβόλησαν τους νεαρούς Παλαιστίνιους, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Breaking | Paramedics and rescue teams transfer a Palestinian injured by Israeli occupation forces gunfire in Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem. https://t.co/DBsu7GqVPG pic.twitter.com/9lKJqXfg6q — Quds News Network (@QudsNen) November 20, 2025

Ο 18χρονος που σκοτώθηκε: