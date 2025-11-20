Η Χαμάς κατήγγειλε το βράδυ χθες Τετάρτη την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, Παλαιστίνιοι ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια στα οποία μετατρέπουν τα κτίρια οι φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί).

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ αποτελούν «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος».

Και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Συνεχίζει τις σφαγές

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά και 7 γυναίκες, η μια 7 μηνών ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 40.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε, μάλιστα, σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα.