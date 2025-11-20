Το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 32 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 12 παιδιά και 8 γυναίκες, και τραυμάτισε 88 άλλους τις περασμένες 24 ώρες στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η σιωπή των μεσολαβητών και των εγγυητών» εν μέσω των παραβιάσεων του Ισραήλ «δεν είναι πλέον αποδεκτή» λένε οι Παλαιστίνιοι

Μια σορός, επίσης, ανασύρθηκε από συντρίμμια κτιρίων από προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Από τις 10 Οκτωβρίου όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 312 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 760, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του από το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί.

Στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, οικογένειες κήδεψαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που σκοτώθηκαν χθες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Families in Khan Younis bid farewell to Palestinians killed by the Israeli occupation yesterday, following yet another breach of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/Ng3awiAez8 — Quds News Network (@QudsNen) November 20, 2025

Προωθείται πέραν της «Κίτρινης Γραμμής» το Ισραήλ

Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα καταγγέλλει ότι το Ισραήλ παραβιάζει την εκεχειρία διαρκώς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις και τανκς προωθήθηκαν 300 μέτρα στην ανατολική πόλη της Γάζας, μετακινώντας τα κίτρινα σήματα που καθορίζουν την «Κίτρινη Γραμμή», πίσω από την οποία θα αποχωρούσε ο ισραηλινός στρατός σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η εισβολή – σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – έχει αφήσει δεκάδες οικογένειες που ζουν στην περιοχή «πολιορκημένες», καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι.

«Η τύχη πολλών από αυτές τις οικογένειες παραμένει άγνωστη εν μέσω των βομβαρδισμών που έπληξαν την περιοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα καλεί τους διεθνείς μεσολαβητές, κυρίως τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβουν για να «σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα» και να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην ανακοίνωση ότι «η σιωπή των μεσολαβητών και των εγγυητών» εν μέσω των παραβιάσεων του Ισραήλ «δεν είναι πλέον αποδεκτή».