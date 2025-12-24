Δεκατέσσερις χώρες καταδίκασαν σήμερα την απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τη δημιουργία 19 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή.

Το Ισραήλ κατηγορείται ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

«Καλούμε το Ισραήλ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, καθώς και την επέκταση των οικισμών», αναφέρει η κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι 14 χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Καναδάς και Ιαπωνία).

«Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στο πλαίσιο μια ευρύτερης εντατικοποίησης του εποικιστικού προγράμματος στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση», συμπληρώνεται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Ισραήλ κατεδάφισε σπίτι Παλαιστίνιου στη Δυτική Όχθη – Η ανακοίνωση των IDF

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου στη Δυτική Όχθη, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε τον Ιούλιο σε επίθεση που κόστισε τη ζωή σε έναν Ισραηλινό.

Στις 10 Ιουλίου, ένας 22χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε σε εμπορική ζώνη κοντά στη διασταύρωση Γκους Ετζιόν, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ. Οι δύο φερόμενοι ως επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα, μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού έφθασαν στο χωριό Μπαζάρια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταστρέφοντας το άδειο από τους ενοίκους του σπίτι, που ανήκει στην οικογένεια του Μάλεκ αλ-Τζαμπάρ Σάλεμ — ενός από τους φερόμενους ως δράστες, που ήταν 23 ετών όταν έγινε η επίθεση.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού «κατεδάφισαν το σπίτι του τρομοκράτη που διέπραξε την επίθεση με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι στη διασταύρωση Γκους, στη διάρκεια της οποίας ο Σάλεβ Ζβουλούνι (…) δολοφονήθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.