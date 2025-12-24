newspaper
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Δυτική Όχθη: Δεκατέσσερις χώρες καταδικάζουν το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 21:02

Δυτική Όχθη: Δεκατέσσερις χώρες καταδικάζουν το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ

Το Ισραήλ αποφάσισε να εγκρίνει τη δημιουργία 19 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Δεκατέσσερις χώρες καταδίκασαν σήμερα την απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τη δημιουργία 19 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή.

Το Ισραήλ κατηγορείται ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

«Καλούμε το Ισραήλ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, καθώς και την επέκταση των οικισμών», αναφέρει η κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι 14 χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Καναδάς και Ιαπωνία).

«Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στο πλαίσιο μια ευρύτερης εντατικοποίησης του εποικιστικού προγράμματος στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση», συμπληρώνεται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Ισραήλ κατεδάφισε σπίτι Παλαιστίνιου στη Δυτική Όχθη – Η ανακοίνωση των IDF

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου στη Δυτική Όχθη, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε τον Ιούλιο σε επίθεση που κόστισε τη ζωή σε έναν Ισραηλινό.

Στις 10 Ιουλίου, ένας 22χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε σε εμπορική ζώνη κοντά στη διασταύρωση Γκους Ετζιόν, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ. Οι δύο φερόμενοι ως επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα, μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού έφθασαν στο χωριό Μπαζάρια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταστρέφοντας το άδειο από τους ενοίκους του σπίτι, που ανήκει στην οικογένεια του Μάλεκ αλ-Τζαμπάρ Σάλεμ — ενός από τους φερόμενους ως δράστες, που ήταν 23 ετών όταν έγινε η επίθεση.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού «κατεδάφισαν το σπίτι του τρομοκράτη που διέπραξε την επίθεση με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι στη διασταύρωση Γκους, στη διάρκεια της οποίας ο Σάλεβ Ζβουλούνι (…) δολοφονήθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
googlenews

Stream newspaper
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Ρωσία: Νέα δημοσκόπηση – Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026
Καλός οιωνός; 24.12.25

Νέα δημοσκόπηση στη Ρωσία - Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026

Th δημοσκόπηση πραγματοποίησε το προσκείμενο στη ρωσική κυβέρνηση Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης - Τι μπορεί να σημαίνει ότι δόθηκαν τώρα τέτοιου είδους στοιχεία

Σύνταξη
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
Δραματική συνομιλία 24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
Στο Ισραήλ 24.12.25

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι - Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις Αρχές του Ισραήλ λόγω της προβολής του παλαιστινιακού αγώνα - Είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γαβρά

Σύνταξη
Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από τα ανατολικά – Οι όροι του Κιέβου
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

